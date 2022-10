Coupe du monde 2022: Giroud largement plébiscité par les fans français, qui veulent le voir au Qatar

La Coupe du monde de football débutera le 20 novembre à Doha au Qatar malgré les nombreuses polémiques entourant la compétition. Un sondage exclusif Harris Interactive pour RMC dévoile ce jeudi que 89% des Français veulent voir Olivier Giroud figurer dans la liste de l’équipe de France pour la compétition. Le buteur fait également partie des joueurs préférés des fans tricolores.

Présent lors de la cérémonie du Ballon d’or qui a couronné Karim Benzema, Didier Deschamps s’est refusé à livrer des indices sur la liste de joueurs retenus pour la Coupe du monde 2022 disputée au Qatar du 20 novembre au 18 décembre. Face aux questions des journalistes, le sélectionneur des champions du monde en titre s’est contenté de donner rendez-vous au 9 novembre pour le dévoilement tant attendu.

En attendant de connaître les noms des joueurs appelés à défendre les couleurs de la France, un sondage exclusif Harris Interactive pour RMC* dévoile ce jeudi que 89% des Français pensent que Olivier Giroud doit disputer le Mondial avec les Bleus.

>> Journée spéciale Coupe du monde 2022 sur RMC Sport

Parmi ces soutiens au buteur de 36 ans, 44% des personnes interrogées sont assez catégoriques et répondent "Oui, tout à fait", à la question de savoir s’il doit être sélectionné. Chez les fans de foot, Olivier Giroud est soutenu par 90% des sondés, alors que le total grimpe même à 93% chez les auditeurs de RMC.

Giroud quatrième joueur préféré des Français

Sans surprise Kylian Mbappé se détache parmi les chouchous des Français, avec 31% des sondés qui en font leur joueur préféré. Derrière la star des Bleus et du Paris Saint-Germain, on retrouve les autres talents offensifs du groupe tricolore: Antoine Griezmann [18%) et Karim Benzema (15%). Olivier Giroud arrive en quatrième position. 13% des Français ont cité le deuxième meilleur buteur de l’Histoire des Bleus lorsqu’on leur a demandé quel était leur joueur préféré en équipe de France. Malgré son statut contesté et l’incertitude autour de sa présence au Mondial, Olivier Giroud conserve donc une très belle cote de popularité auprès du public français.

A noter également le beau soutien des passionnés de foot pour Olivier Giroud. 15% des fans de ballon rond citent l’attaquant de l’AC Milan comme leur joueur préféré. Une belle marque de confiance pour celui dont l’avenir sous le maillot flanqué du coq semble toujours aussi flou. Chez les auditeurs de RMC, ce total chute néanmoins à seulement 8%.

*Sondage exclusif réalisé par Harris Interactive en ligne du 04 au 05 octobre 2022. Échantillon de 1 022 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).