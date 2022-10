Équipe de France: Larqué sent Deschamps "un peu usé", Bodmer plaide pour Zidane

Mathieu Bodmer, qui s'est exprimé dans Rothen s'enflamme sur RMC, estime que Didier Deschamps doit quitter l'équipe de France après la Coupe du monde 2022. Pour Jean-Michel Larqué, le sélectionneur, "usé", s'en ira de son plein gré.

Si Didier Deschamps obtient de bons résultats à la Coupe du monde au Qatar et qu'il estime être en mesure de poursuivre sa mission à la tête de l'équipe de France, stop ou encore? Pour Mathieu Bodmer, il faudra que la Fédération française de football change de sélectionneur quoi qu'il arrive. "Dix ans dans une sélection, c'est énorme. Le travail a été fantastique. (...) Mais il faut faire autre chose. Il faut changer", estime l'ancien milieu de terrain, présent mardi soir dans Rothen s'enflamme sur RMC.

"On est à la fin d'un processus, selon Mathieu Bodmer. C'était déjà compliqué après 2018. Une relation s'est faite entre le sélectionneur et certains joueurs. C'est normal, ils ont vécu un truc si extraordinaire. Cela devient difficile de faire certains choix".

Pour lui, cet avis est d'autant plus pertinent compte tenu de la disponibilité de Zinédine Zidane, qui a fait savoir qu'il allait "bientôt" reprendre du service. "On sait que Zidane va arriver, je ne vois pas pourquoi on s'en priverait", juge Mathieu Bodmer.

Larqué: "Je pense que Deschamps s'arrêtera"

Toujours dans Rothen s'enflamme, Jean-Michel Larqué a développé un avis sensiblement différent. Pour lui, c'est le sélectionneur lui-même qui s'en ira après le Mondial 2022: "Je pense que Didier Deschamps s'arrêtera quel que soit le résultat. Je pense qu'il est un peu usé. (...) Il ira vers un peu de repos avant peut-être d'autres aventures".

Mais par rapport à Zinédine Zidane, Jean-Michel Larqué n'est pas sûr qu'il devienne le successeur de Didier Deschamps: "Quand on lui pose la question de l'équipe de France, il est dans son rôle en ne fermant pas la porte. (...) J'ai le sentiment que si Zinédine Zidane devait partir vers une aventure, je mettrais plutôt une pièce sur un club que l'équipe de France. (...) Je ne le vois pas ailleurs qu'en Angleterre. En Espagne, il ne peut pas prendre autre chose qu'au Real. Mais je pense que la priorité n'est pas l'équipe de France. Je n'ai pas l'impression que ça l'excite outre mesure".