Equipe de France: Giroud refuse de parler des Bleus "au passé"

Non retenu depuis le dernier Euro, Olivier Giroud (35 ans), en belle forme avec l’AC Milan, refuse de tourner la page de l’équipe de France, même s’il sera vraisemblablement absent de la liste dévoilée par Didier Deschamps, ce jeudi.

Olivier Giroud (35 ans) ne devrait pas figurer dans la liste des joueurs retenus par Didier Deschamps, ce jeudi à 14h, pour les matchs amicaux contre la Côte d'Ivoire (25 mars à Marseille) et l'Afrique du Sud (29 mars à Lille). Mais l’attaquant de l’AC Milan, auteur d’une belle saison en Italie, refuse de tourner la page de l’équipe de France. Dans une interview à Europe 1, il rappelle qu’il est "encore potentiellement sélectionnable."

L’ancien joueur de Chelsea n’a plus été appelé après le dernier Euro, achevé par une élimination en huitièmes de finale face à la Suisse (3-3, 5 tab 4). Depuis, Giroud prend une part importante (11 buts en 28 matchs) dans la belle saison des Milanais, leaders de Serie A.

"Si le coach m'appelle, je répondrai présent comme je l'ai toujours fait"

"Je ne parle pas de l'équipe de France au passé, confie-t-il encore. L'équipe de France est un fil rouge tout au long de ta carrière. Ça reste du bonus, c'est un cadeau. On verra. Ça ne se fait pas de refuser une sélection. Donc si le coach m'appelle, je répondrai présent comme je l'ai toujours fait. C'est pour ça que je n'ai jamais déclaré officiellement que je voulais arrêter l'équipe de France."

Si ses performances sur le terrain peuvent lui laisser espérer un retour, les propos mesurés de Didier Deschamps sur le cas de l’attaquant laissent planer le doute sur une telle éventualité. " "Je ne donne pas une wild-card à vie, avait déclaré le sélectionneur, en décembre dernier dans Rothen s’enflamme sur RMC. Il y a un côté affectif, OK, mais après j’ai des choix humains et sportifs à faire. Il est toujours sélectionnable, il n’y a pas de souci. Après, est-ce qu’il reviendra ou pas… J’ai longuement discuté avec lui et il sait. (…) A un moment ça s’arrête. Tu ne sais pas quand, mais c’est pour n’importe quel joueur. Je ne suis pas là pour donner des garanties."

Deschamps sera de nouveau questionné sur Giroud, ce jeudi. Avec 46 buts en 110 sélections, Giroud est le deuxième meilleur buteur de l’histoire de la sélection derrière Thierry Henry (51).