Equipe de France: Giroud répond à Mbappé sur son rôle de pivot

En conférence de presse ce jeudi, à quelques jours de l'entrée en lice des Bleus à la Coupe du monde au Qatar, Olivier Giroud s'est confié sur son style de jeu. Et son profil de pivot apprécié par Kylian Mbappé.

Du haut de ses 36 ans, il va prendre part à son troisième Mondial. Ce n’était pas pourtant pas gagné il y a encore quelques mois. Des doutes existaient sur sa capacité à accepter un rôle de doublure, à ne pas montrer d’état d’âme. Didier Deschamps lui-même ne l’a pas épargné. D’abord en le laissant sur le banc à l’Euro 2021, puis en se passant carrément de ses services dans la foulée de l’élimination en huitièmes contre la Suisse.

Depuis le championnat d'Europe, Olivier Giroud a vécu une drôle de période internationale. Mais en se montrant performant en sélection et avec l’AC Milan, le deuxième meilleur buteur de l’histoire des Bleus (49 buts derrière les 51 de Thierry Henry) a fini par se rendre incontournable. A l’aise avec le costume de remplaçant modèle, il a évoqué ce jeudi en conférence de presse la façon dont Deschamps pourrait l’utiliser durant cette Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre).

"C'est un plus"

"Je pense que je suis un attaquant qui a des qualités de 'target man' comme on dit en Angleterre, avec un jeu en pivot, en déviation", a-t-il confié, en écho aux propos tenus par Kylian Mbappé après la victoire des Bleus contre l’Autriche (2-0) le 23 septembre. A l’époque, l'attaquant parisien avait loué le travail du Milanais et sa faculté à faire briller ses coéquipiers en tant que pivot.

"Tout au long de ma carrière, j’ai évolué avec des joueurs qui aimaient bien mon profil parce qu’ils pouvaient s’appuyer sur moi en guise de relais. On l’avait bien fait sur ce match avec Kylian et mes autres partenaires. C'est quelque chose que Kylian aime bien. C’est un plus. On est plusieurs à pouvoir évoluer dans ce registre. Ce sont mes caractéristiques", a souligné l’ancien Montpelliérain. Giroud et les Bleus débuteront le Mondial mardi contre l’Australie (20h).