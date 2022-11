Oublié dans FIFA 23, Deschamps réagit

Dans un entretien accordé au Parisien, Didier Deschamps explique ne pas être un adepte de FIFA. Le sélectionneur de l’équipe de France n’est pas représenté dans la dernière édition du célèbre jeu vidéo de football. Ni en tant que légende, ni en tant que coach.

Son visage n’apparaît nulle part. Ni sur le banc, ni sur le terrain. Didier Deschamps n’a pas été inclus dans FIFA 23, la dernière édition du célèbre jeu vidéo de football, sorti fin septembre. En tant que capitaine de l’équipe de France 1998, l’ancien milieu de terrain de l’OM et de la Juventus n’a pas été retenu pour faire partie des légendes de la simulation virtuelle, développée par la société américaine Electronic Arts.

Son profil de sélectionneur des Bleus, champion du monde 2018, n’a pas non plus été modélisé par les créateurs de FIFA. Une absence qui ne semble pas du tout chagriner Deschamps. Interrogé à ce sujet lors d’un échange avec des lecteurs du Parisien, le technicien de 54 ans a répondu avec un certain détachement. En expliquant ne pas être un adepte du jeu vidéo.

"La gloriole, très peu pour moi"

"Alors là, sincèrement… Déjà, je n’y joue pas, a expliqué DD. Il est normal de mettre en avant des joueurs qui marquent des buts. La gloriole, très peu pour moi. Avoir ma statue, mon nom au fronton du stade… Peu m’importe. J’ai reçu tellement de demandes en ce sens. Au final, j’en ai un chez moi, au Pays basque, et un autre, dans les Alpes-Maritimes, où je réside."

A l’aube de la Coupe du monde 2022, EA Sports a réalisé une simulation de la compétition, en se vantant d’avoir vu juste depuis l’édition 2010. Et c’est l’Argentine de Lionel Messi qui a soulevé le trophée, en s’imposant en finale contre le Brésil de Neymar (1-0). L’équipe de France a été battue en demi-finale par l’Albiceleste (1-0).