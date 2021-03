Equipe de France: Griezmann égale un record de Vieira

Antoine Griezmann a égalé un record de longévité en équipe de France, mercredi face à l’Ukraine (1-1) en disputant son 44e match consécutif en sélection. Record d’après-guerre qu’il co-détient désormais avec Patrick Vieira.

Antoine Griezmann n’a pas seulement marqué lors de la victoire face à l’Ukraine (1-1). L’attaquant a aussi égalé un record de Patrick Vieira en participant à son 44e match consécutif avec les Bleus. Vieira (107 sélections) avait signé cette série entre 1999 et 2002, devenant le joueur à la plus longue longévité après la deuxième guerre mondiale. Antoine Griezmann a, lui, lancé cette impressionnante série le 31 août 2017, lors d’une large victoire face aux Pays-Bas (4-0) lors des qualifications pour la Coupe du monde 2018.

Malgré ses difficultés rencontrés lors de son transfert au Barça en 2019, Griezmann est resté un cadre indéboulonnable de Didier Deschamps qui le titularise quasi systématiquement à l’exception des matchs à moindres enjeux, auquel il participe en entrant en jeu. Sa série pourrait se poursuivre dimanche au Kazakhstan même si Didier Deschamsp a déjà promis une "rotation importante". Malgré cela, il y a encore de grandes chances de voir Grizou sur le terrain.

Seulement quatre matchs manqués en sélection

Depuis ses débuts en sélection en 2014, Griezmann a manqué seulement quatre matchs avec les Bleus. Il compte désormais 87 capes et 34 buts et partage le 4e place des meilleurs buteurs des Bleus avec David Trezeguet. Il est aussi le troisième meilleur passeur de l’histoire de la sélection (21) derrière Thierry Henry et Zinedine Zidane.

Mercredi, il avait ouvert le score d’une frappe somptueuse du pied gauche dans la lucarne opposée. Mais l’équipe de France a finalement concédé le match nul après un but contre son camp de Presnel Kimpembe.

"Il aurait fallu un meilleur match, plus de joueurs offensifs pouvant faire des un-contre-un sur les côtés, a regretté le joueur du Barça. On va apprendre à jouer face à un système comme celui-là et essayer de gagner le prochain match. Je suis content pour le but, j’essaie de donner le maximum pour l’équipe que ce soit but, passe décisive ou récupération de ballons. On voulait gagner, on n’a pas fait un gros match. Il faut regarder, essayer de s’améliorer."