France-Ukraine: le bijou qui permet à Griezmann d'égaler Trezeguet... malgré un hors-jeu

Antoine Griezmann est devenu ce mercredi le quatrième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, en ouvrant le score contre l'Ukraine dans le cadre des éliminatoires pour le Mondial 2022. Il égale David Trezeguet.

Dans une bien meilleure période avec son club, le Barça, Antoine Griezmann brille aussi avec les Bleus. Face à l'Ukraine ce mercredi, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, le meneur de jeu a ouvert le score à la 19e minute. et avec la manière.

Une frappe enroulée du gauche, brossant légèrement le ballon, à l'entrée de la surface de réparation, en position excentrée à droite, pour aller se loger dans la lucarne du gardien ukrainien. Imparable.

Pavard semblait hors jeu

Petit bémol toutefois: Benjamin Pavard semblait bien hors jeu sur l'action, à droite, avant de servir Antoine Griezmann. Mais il n'y a pas d'assistance-vidéo à l'arbitrage pour cette rencontre et le but a été validé.

C'est le 34e but du Français de 30 ans avec l'équipe de France, en 87 sélections. Le joueur du Barça égale ainsi un certain David Trezeguet pour devenir le quatrième meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Sont encore devant lui: le recordman Thierry Henry (51 buts), Olivier Giroud (44), et Michel Platini (41).