Equipe de France: Hernandez surpris par sa nouvelle notoriété depuis la Coupe du monde

Depuis le titre de champion du monde acquis en Russie, Lucas Hernandez a vu sa notoriété exploser en France, lui qu'il a toujours évolué dans des clubs étrangers.

Il y a des titres qui changent une vie autant qu’une carrière. C’est le cas d’une victoire en Coupe du monde et Lucas Hernandez, l’arrière gauche de l’équipe de France en Russie, en 2018, l’a expérimenté. Dans un entretien croisé avec Bixente Lizarazu dans L’Equipe, le joueur du Bayern Munich est revenu sur ce qui a changé dans son quotidien depuis ce titre mondial.

"Je n’étais pas très connu en France avant cette victoire", explique Lucas Hernandez. Sélectionné pour la première fois par Didier Deschamps en mars 2018, il était encore très novice en équipe de France et avait jusque-là fait toute sa carrière professionnelle à l’Atlético Madrid. "Ma notoriété a explosé, assure-t-il. Cela fait trois ans qu’on est champions du monde et, quand je reviens en France, j’ai l’impression que ça fait une semaine."

Hernandez veut faire aussi bien que Lizarazu

Le latéral gauche du Bayern assure que l’amour du public est encore très vivace. "Dans la rue, les gens me remercient encore. Ils sont toujours très contents et fiers de ce titre. Ils n’ont rien oublié, c’est incroyable, dit Hernandez. Ils me félicitent d’avoir tout donné pour notre pays. Cette fierté est partagée. Je vis toujours ces moments incroyables au présent avec tous les témoignages affectueux de ces gens."

Une anecdote sur laquelle a rebondi Lizarazu. "Moi, ça fait plus de vingt ans et… c’est pareil ! J’ai plus de recul mais c’est dingue qu’on m’en parle encore tous les jours." Désormais titulaire indiscutable avec les Bleus, Lucas Hernandez espère faire le doublé en remportant l’Euro. Il ferait aussi bien que Bixente Lizarazu, auteur du doublé 1998-2000.