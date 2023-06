Equipe de France: "Il attendait juste que je me foire", Camavinga répond à une question piège sur Gibraltar

Alors que l’équipe de France défie Gibraltar vendredi à l’occasion des qualifications à l’Euro 2024 (20h45), Eduardo Camavinga et Jules Koundé ont été testés sur leurs connaissances de l’effectif des "Llanis". Et les deux Tricolores n'ont pas flanché.

Eduardo Camavinga et Jules Koundé n’ont pas séché au moment de répondre à la question piège de leur conférence de presse. Présents face aux médias ce mardi à trois jours du match contre Gibraltar dans le cadre des qualifications à l’Euro 2024 (vendredi à 20h45), les deux internationaux français ont été interrogés sur leur connaissance de l’effectif de la 201e nation mondiale au classement FIFA.

"Vous attendez juste que je dise non, hein !", a souri Camavinga lorsqu’un journaliste lui a demandé de citer des joueurs de Gibraltar. "Le capitaine, (Roy) Chipolina. Et (Liam) Walker, un joueur qui sera amené à être dans ma zone si je suis amené à jouer au milieu de terrain. Il attendait juste que je me foire", s’est amusé le Madrilène.

Quelques minutes plus tard, Koundé a eu le droit à la même question que son coéquipier. Et il n'a pas non plus flanché. "(Ethan) Britto et (Lee) Casciaro, des joueurs qui sont peut-être amenés à jouer sur mon côté", a répondu le défenseur de manière laconique.

"Attention à l'excès de confiance"

Roy Chipolina (défenseur central, 40 ans) et Liam Walker (milieu offensif, 35 ans), cités par Camavinga, sont actuellement les deux meilleurs buteurs de l'histoire de Gibraltar avec… cinq réalisations. Ils sont également les joueurs les plus capés (69 sélections pour Walker, 66 pour Chipolina). Britto et Casciaro étaient quant à eux tous les deux alignés dans le couloir droit de la dernière compo de Gibraltar face aux Pays-Bas (défaite 3-0).

"Attention à l'excès de confiance, mais je ne pense pas que cela va nous arriver, a prévenu Koundé ce mardi au sujet de la manière dont les Bleus devaient appréhender cette rencontre. On va préparer le match avec sérieux, il faut démarrer le match avec de l'intensité et de l'envie. Quand on est connectés et que l'on met de l'intensité, les choses se passent bien en général."