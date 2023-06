Equipe de France: Koundé aimerait jouer les JO de Paris 2024 mais sait que ce sera "compliqué"

Jules Koundé a reconnu ce mardi avant le match contre Gibraltar qu'il aimerait jouer le tournoi de football lors des Jeux olympiques de Paris en 2024. Mais le défenseur de l'équipe de France n'est pas certain de pouvoir y participer à cause de la concurrence entre joueurs de plus de 23 ans.

Qui pour succéder à Florian Thauvin, André-Pierre Gignac et Téji Savanier? Si en 2021 le sélectionneur de l'équipe de France olympique avait eu des difficultés pour constituer un groupe en vue des JO de Tokyo, cela va changer pour 2024. Avec l'espoir de jouer à Paris dans un peu plus d'un an, les prétendants ne manquent déjà pas. Après Kylian Mbappé, Antoine Griezmann ou encore Olivier Giroud, un autre international tricolore s'est porté candidat ce mardi: Jules Koundé.

"Evidemment c'est compliqué! C’est compliqué de jouer, a reconnu le défenseur français ce mardi face à la presse. Après c’est une compétition que beaucoup de joueurs aimeraient disputer. Moi y compris."

Koundé veut vivre "une expérience" comme les JO

Jules Koundé le sait, il aura du mal à décrocher son billet pour l'événement planétaire pendant l'été 2024. Après l'Euro qu'il devrait, sauf blessure ou problème, jouer avec les Bleus, le défenseur aura du mal à convaincre le sélectionneur de l'équipe de France olympique (celui des Espoirs, Sylvain Ripoll) de faire appel à lui. Et pour cause, le joueur du Barça a déjà 24 ans et prendrait l'une des trois places allouées aux joueurs de plus de 23 ans lors du tournoi olympique. Cela n'a pas empêché celui qui peut jouer comme latéral ou central de postuler.

"Après c’est le sélectionneur qui fera ses choix bien évidemment, a encore estimé Jules Koundé. Mais disputer des JO, surtout en France, c'est une expérience."

En attendant de savoir s'il participera ou non aux JO de Paris en 2024, Jules Koundé espère emmagasiner du temps de jeu avec les Bleus lors de la fenêtre internationale de juin contre Gibraltar et la Grèce (les 16 et 19 juin).

La question des listes pour les Jeux olympiques ne viendra que la saison prochaine. Après le fiasco de 2021, et la piteuse élimination de la France dès les poules, Philippe Diallo a affiché ses ambitions. Le président de la FFF veut la médaille d'or à domicile.