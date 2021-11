Equipe de France: "Je me suis toujours battu", Giroud garde espoir pour un retour

Mis de côté en équipe de France depuis le dernier Euro, Olivier Giroud n'a pas tiré un trait pour autant sur son aventure avec les Bleus et reste "à disposition" de Didier Deschamps pour les prochains mois, comme il l'a confié ce samedi dans un entretien à l'Equipe.

Depuis le dernier Euro, Olivier Giroud n'a plus été convoqué par Didier Deschamps pour porter le maillot de l'équipe de France. Malgré un bon début de saison avec l'AC Milan, sa nouvelle équipe, le champion du monde 2018 n'entre plus dans les plans alors que les Bleus ont gagné sans lui la Ligue des nations et continué leur parcours lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

"Je suis en paix, tranquille au fond de moi"

L'homme aux 110 sélections et 46 buts avec le maillot bleu n'a pas tiré un trait définitif néanmoins avec l'équipe de France. "Je ne sais pas si je serai la personne qui dira, un jour, j'arrête l'équipe de France. A partir du moment où je suis sélectionnable, le coach sait que je suis là s'il a besoin de moi, a confié Olivier Giroud ce samedi dans un entretien à l'Equipe. Mais ma priorité actuelle est d'être focus sur le AC Milan. Le reste est désormais du bonus."

Parti de Chelsea l'été dernier après un sacre en Ligue des champions avec l'objectif de "retrouver du plaisir sur un terrain", après des derniers mois sur le banc des Blues, Olivier Giroud estime n'avoir "aucune amertume" quant à sa situation actuelle. "Je me suis toujours battu, encore plus dos au mur. Alors, je ne vais pas dire que je n'y crois plus (...) J'ai la foi, toujours cette force de caractère et l'envie de me dépasser, a lancé l'avant-centre de 35 ans. Mais je suis en paix, tranquille au fond de moi."

En cas de victoire face au Kazakhstan samedi prochain, l'équipe de France validera son ticket pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Sans ça, les Bleus auront un dernier match à aborder avec un déplacement en Finlande. "L'équipe de France était dans un coin de ma tête mais je n'ai pas recherché à changer de club pour les Bleus", a assuré Olivier Giroud, qui est resté à Milan pour cette période de trêve internationale. Depuis le début de saison, Giroud totalise 4 buts en 7 matchs de Serie A.