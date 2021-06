Equipe de France: Jul aimerait composer un hymne pour les Bleus

Dans un entretien à L’Equipe, le rappeur marseillais Jul se dit impressionné par la prestation des joueurs de l’équipe de France contre l’Allemagne mardi à l'Euro. Malgré la polémique Youssoupha, l’un des auteurs du tube "Bande organisée" avoue qu’il serait aussi ravi de composer un hymne pour les Bleus.

C’est devenu un sujet majeur. Presque sensible. Le son qui accompagne les joueurs de l’équipe de France fait bouger. Et parler. Voire débattre. De l’énorme carton de Vegedream "Ramenez la Coupe à la maison", hymne officieux des champions du monde lors du Mondial 2018, à la récente polémique Youssoupha, auteur du controversé "Ecris mon nom en Bleu", chanson estampillée FFF pour accompagner la liste de Didier Deschamps, les sons liés à l’équipe de France ne laissent pas indifférents. Et peuvent donner envie.

"Si on m'appelle, j'y vais en cabrant"

C’est le cas de Jul. Très grand fan de foot, le rappeur marseillais ne dirait pas non à l’écriture d’un hymne pour Karim Benzema et ses partenaires. "Si on me demande, je tenterai, confie-t-il vendredi à L’Equipe. Si ça passe pas, s'ils n'aiment pas, tant pis, mais je tenterai. Ça ferait plaisir. Les Bleus ! Les soutenir, c'est normal. Si on m'appelle, j'y vais en cabrant."

"Il sent bon cet Euro"

L’un des membres du collectif "13 organisé", auteur de l’énorme tube "Bande organisée" n’a jamais essayé d’écrire une chanson pour un événement sportif. Mais une semaine après le coup d’envoi de l’Euro, il n’exclut pas de le faire. "Peut-être après la finale", dit-il. D’autant que Jul voit grand pour les Bleus. Il rêve d’une finale contre la Belgique, voire contre l’Angleterre qui lui "semble également très énervée".

Pour triompher le 11 juillet à Wembley, les Bleus pourront s’appuyer sur un grand Paul Pogba, le joueur qui a le plus impressionné le rappeur mardi face à l’Allemagne (0-1). "Il m'a plu ! D'habitude, c'est Kanté qui me régale, mais là Pogba, il m'a choqué. Des passes du fou, de la présence physique dans les duels... On n'aurait pas dit que c'était l'Allemagne en face. Ils ont tous bien joué, la défense est impressionnante. On a vraiment une belle équipe. Il sent bon cet Euro. J'ai même vu un signe Jul en tribune, chez les supporters, ça crée un petit lien sympa !"