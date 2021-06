Equipe de France: Youssoupha sort du silence après la polémique sur la chanson des Bleus

Invité de jeudi de Quotidien, Youssoupha est sorti du silence après la polémique autour de sa chanson écrite pour l'équipe de France. L'artiste refuse toute prétention d'hymne et estime que la FFF et son président Noël Le Graët étaient au courant.

Il a laissé la polémique se calmer avant de prendre la parole. Youssoupha était ce jeudi l'invité de Quotidien sur TMC, pour revenir sur sa chanson écrite pour accompagner la liste de l'équipe de France pour l'Euro. Un titre qui a suscité la polémique, lancée par des membres du Rassemblement National.

"A la base, on m'avait commandé une bande son pour illustrer la liste, il n'y avait pas d'autre prétention, raconte Youssoupha. Il y avait cette idée que je trouvais géniale. Le service de communication de la FFF, qui bosse super bien, avait décidé de faire un truc un peu original et ils m'ont demandé de l'illustrer par une bande son. J'ai accepté, j'ai posé ça pendant que j'étais à Abidjan (où il vit ndlr). Ce n'est pas sorti le jour de la liste parce qu'il y a eu des problèmes techniques, je pensais même que c'était annulé. Cela sort le lendemain."

La polémique, Youssoupha l'a découverte ensuite: "Au début c'est génial, tout se passe bien, mes potes des rédactions sportives... tout le monde du sport adore. Je connais des joueurs de l'équipe de France qui sont potes et qui adorent. Moi je déconnecte parce que je n'ai pas les chaînes d'infos françaises. Je suis en boîte de nuit, parce que ce n'est pas confiné là-bas, des potes m'envoient par WhatsApp une matinale avec des gens en cravate... ils me disent qu'on parle de moi. Je vois "le chant de la discorde" et ils en parlent longtemps. Je me dis que je dois être bourré. Je rentre chez moi et le lendemain, on me dit que la France est en feu par rapport à ça."

"Je pense que tout le monde est au courant à la FFF"

Noël Le Graët a assuré ne pas avoir été mis au courant et a assuré que l'idée venait "de nos jeunes salariés du service commercial". Ce qu'a du mal à croire Youssoupha, qui considère que la FFF et son président devaient être au courant.

"Je vais souvent au Stade de France voir les matchs et les personnalités sont souvent sollicitées sur les réseaux sociaux. Ce sont des gens dont je suis proches, qui font un travail remarquable. A la base, il n'y a aucune prétention d'hymne, ni moi ni la FFF, c'est une bande son pour illustrer la liste. Avec le retour de Benzema, il y a eu beaucoup d'engouement. Si Le Graët était au courant? Je pense que oui, je pense que tout le monde est au courant à la FFF, estime l'artiste. Ce n'est pas top de sortir ça comme ça. Je n'ai pas travaillé directement avec Le Graët mais ceux qui travaillent dessus, ce sont des gens qui sont là pour s'occuper des réseaux de l'équipe de France. Le clip est super bien fait, il se sont donné du mal. Je pense que tout le monde à la FFF est au courant."