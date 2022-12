Équipe de France: Koundé explique pourquoi il a joué avec un collier face à la Pologne

Présent ce lundi en conférence de presse, Jules Koundé a été interrogé sur le collier qu’il portait lors du 8e de finale de la Coupe du monde 2022 contre la Pologne (3-1). Et le défenseur des Bleus, qui avait agacé Didier Deschamps ce jour-là, a plaidé l’étourderie.

Une erreur d’inattention. Jules Koundé assure qu’il n’a pas fait exprès de garder son collier lors du 8e de finale de la Coupe du monde 2022 face à la Pologne, le 4 décembre au Qatar (3-1). Le défenseur de l’équipe de France s’est fait remarquer lors de cette rencontre en arborant un bijou doré autour du cou sur la pelouse du stade Al-Thumama de Doha. Ce qui est interdit par le règlement. Après l’avoir remarqué, les arbitres lui ont demandé de l’enlever en début de match, alors qu’il s’apprêtait à effectuer une remise en touche. De quoi énerver Didier Deschamps et le staff des Bleus.

Une grosse semaine après cet incident, Koundé s’est présenté ce lundi en conférence de presse, à deux jours de la demi-finale historique face au Maroc (ce mercredi à 20h). Et le joueur du Barça a été interrogé au sujet de son fameux collier. "Juste un oubli. J’ai oublié de l’enlever et je m’en suis rendu compte tard, c’est tout", a répondu le défenseur de 24 ans, sans s'épancher davantage.

"Ils ne vont pas jouer avec des lunettes de soleil"

Après le match face à la Pologne, Deschamps n’avait pas caché son agacement face aux médias: "Je ne sais pas ce qu'il a à son collier, je sais que Jules c'est un peu une superstition, il l'a à l'entraînement, raconte Didier Deschamps en conférence de presse. Je ne connais pas la signification. Je lui ai dit d'ailleurs: 'Tu as de la chance que je ne sois pas en face de toi, sinon...' (…) Les joueurs n'ont pas le droit de porter bracelet ou collier, rappelle le sélectionneur. Ils ne vont pas non plus jouer avec une montre ou des lunettes de soleil. Ce n'est pas autorisé. Jules Koundé n'avait pas à... je pensais qu'il l'enlevait mais apparemment ce n'est pas le cas, c'est de notre faute."