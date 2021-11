Equipe de France: Koundé le redit, jouer latéral n'est "pas naturel" pour lui

En conférence de presse ce jeudi, à deux jours de France-Kazakhstan, Jules Koundé a reconnu que sa montée en puissance chez les Bleus était liée à son repositionnement dans l'axe, lui qui avait été utilisé comme latéral droit à ses débuts en sélection.

Jules Koundé ne s’en cache pas. Evoluer comme latéral droit n’est pas franchement ce qu’il préfère. C’est dans l’axe qu’il se sent le plus à l’aise. C’est pourtant sur le côté qu’il a été utilisé à ses débuts en sélection par Didier Deschamps. Pas une grande réussite. Face au Portugal (2-2), à l’Euro, il était apparu en grande souffrance pour sa première titularisation, avec un penalty offert aux coéquipiers de Cristiano Ronaldo pour une main dans la surface. Il avait à nouveau plombé les Bleus début septembre en étant exclu contre la Bosnie-Herzégovine (1-1) pour un gros excès d’engagement en début de seconde période. Depuis, le Sévillan de 22 ans s’est bien rattrapé avec de solides prestations en Ligue des nations face à la Belgique (3-2) et l’Espagne (2-1).

Jouer latéral droit "n'est pas naturel" pour Koundé

Deux matchs où il a répondu présent comme axial droit au sein d’une défense à trois centraux. "Est-ce que je suis plus en confiance ? Oui, je pense que ça vient du fait d'avoir des automatismes dans cette position (défenseur central). C’est une position que j’occupe régulièrement en club. Forcément, c'est plus naturel. J'essaie toujours de parler sur le terrain, ça part des défenseurs centraux parce qu’on a tout le jeu devant nous. J'essaie de guider et replacer mes partenaires", a confié l’ancien Bordelais ce jeudi en conférence de presse, à deux jours de France-Kazakhstan (20h45). Lucide, il a reconnu avoir vécu des "débuts un peu compliqués" chez les Bleus, "pas parce que le maillot était lourd à porter, pour d’autres raisons".

Des raisons et des difficultés liées justement au fait qu'il jouait arrière droit ? "Je dirais que oui, a-t-il répondu, avec le sourire. Je n'ai pas l'habitude d'évoluer à ce poste, ce n'est pas naturel pour moi. Ça a forcément été plus compliqué que quand j'ai été mis dans mes meilleures dispositions à un poste où j'ai l'habitude de jouer. Mais comme je l’ai toujours dit, si le sélectionneur décide de me mettre à droit, je le ferai sans problème." Ce n’est a priori pas prévu pour ce rassemblement. Avec les absences de Raphaël Varane et Presnel Kimpembe, Koundé a de grandes chances de démarrer dans l’axe. Au Parc des Princes pour défier le Kazakhstan et mardi à Helsinki pour conclure les qualifications pour le Mondial 2022 face à la Finlande.