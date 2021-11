Coupe du monde 2022: pas de prolongation pour Deschamps avant la compétition, une première

Le contrat de Didier Deschamps avec la Fédération française de football (FFF) court jusqu’à la Coupe du monde au Qatar, en 2022. Du résultat des Bleus dépendra grandement l’avenir du sélectionneur. Une incertitude en forme de première.

Didier Deschamps ne sera pas prolongé avant la Coupe du monde 2022, et c’est une rareté. Cela n’est même jamais arrivé depuis qu’il a pris la tête des Bleus en 2012, succédant à Laurent Blanc, dont Noël Le Graët ne voulait plus sur le banc. Depuis, la Fédération française de football (FFF) a toujours fait en sorte d’étendre le contrat de son sélectionneur avant qu’il entame une grande compétition internationale. Ce fut le cas en 2013, après un incroyable renversement de situation face à l’Ukraine, puis le 12 février 2015, et enfin le 31 octobre 2017, alors que la campagne pour la Russie venait de s’achever. Mais pas cette fois.

"Didier va faire la Coupe du monde et on verra après. Nous sommes assez proches pour en discuter en temps voulu. Mais ce n’est pas dans mon esprit de le prolonger actuellement, ni dans le sien", a confié le président de la 3F, Noël Le Graët, ce mercredi dans Le Parisien. Il n’a pas échappé au patron du football français que son sélectionneur a émis l’idée, à l’occasion d’un entretien accordé à Amazon, de reprendre un banc en Europe, le week-end dernier. "Il ne va pas faire cinquante ans à la Fédération", a reconnu Le Graët. Et en même temps, si Deschamps devait faire un pas dans sa direction, "ce n’est pas moi qui refuserai", a-t-il avoué.

Qatar 2022, la compétition de trop?

Très proches dans la vie, Didier Deschamps et Noël Le Graët entretiennent une estime mutuelle depuis plusieurs années. Les deux hommes s’étaient rencontrés après l’Euro, et l’élimination des Bleus en huitièmes de finale de la compétition, pour faire le point sur la situation. Noël Le Graët n’avait pas apprécié la gestion et le management de son sélectionneur, ainsi que les quelques erreurs d’organisation autour de la sélectio sur place, durant la compétition. Deschamps avait fait part de sa propre réflexion, témoignant d’une certaine usure, mais également d’une envie certaine d’aller défendre le titre mondial de 2018 au Qatar en 2022.

Les deux hommes ont ainsi décidé d'un commun accord de poursuivre l'aventure d'une décennie. Ce qui s’explique d’autant plus facilement que la campagne de qualification avait commencé avant l’Euro, en raison de la pandémie, qui avait conduit au report d’un an de la compétition. Quand Noël Le Graët fait appel à lui pour assurer la succession de Laurent Blanc, il y a dix ans, le 9 juillet 2012, Didier Deschamps, fatigué par son aventure marseillaise, hésite. Mais il ne tarde pas à accepter la proposition, estimant que le train lui était déjà passé sous le nez en 2008 (ndlr, Raymond Domenech avait été reconduit malgré un Euro catactrophique). A contrario, la Coupe du monde au Qatar pourrait être pour Deschamps, en cas de raté des Bleus, la compétition de trop.