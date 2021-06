Equipe de France: l'énorme coup de gueule de Courbis sur l'arrogance des Bleus

Dans l’émission Top of the Foot sur RMC, c’est un Rolland Courbis en colère qui a évoqué la confiance des Bleus avant l’Euro. Ou plutôt leur excès de confiance. Le consultant dénonce les déclarations de certains et redoute la détestation des autres équipes du tournoi.

"Si je vois l’équipe de France en train de dominer son sujet et être championne d’Europe, je serai le premier à applaudir. Mais je ne le vois pas comme ça": selon Coach Courbis, gagner l’Euro ne sera pas si facile que cela pour l’équipe de France, en dépit d’un effectif qui peut impressionner sur le papier. Au micro de Top of the Foot, il estime que les joueurs et observateurs "manquent d’intelligence" et voient les Bleus trop facilement vainqueurs de la compétition.

"Si on ne fait pas gaffe, on va perdre cet Euro avant même de l'avoir commencé"

"Il faut impérativement que Didier Deschamps siffle la fin de la récréation, grogne Courbis. On est à la récréation de la maternelle, on ne se rend même pas compte. Si on ne fait pas gaffe, on va perdre cet Euro avant même de l'avoir commencé. On va se mettre tout le monde à dos, on va être détestés. On ne se rend pas compte des déclarations qu'on fait, on pense que Mbappé pourrait être Ballon d'or, Kanté... pourquoi pas mais gardons-le pour nous!"

Le membre de la Dream Team RMC Sport revient aussi sur la déclaration de Kingsley Coman, qui avait récemment annoncé que la France "a la meilleure équipe du monde": "Je suis surpris qu'on ne fasse pas gaffe et qu'on puisse dire qu'on a le meilleur effectif du monde, le meilleur trio du monde... On a été champions du monde mais c'était quand même il y a trois ans."

"Il faut qu'on se la ferme"

Courbis craint également qu’avec de telles déclarations, l’équipe de France "se mette à dos tous les adversaires" et soit "jalousée et détestée", ce qui peut également influencer certaines décisions arbitrales selon lui. "Il faut qu’on se la ferme!", conclut fermement coach Courbis. "Nous avons une superbe équipe de France qui peut même gagner l’Euro, mais je ne dis pas qui VA gagner l’Euro. En ce moment on freine la possibilité…"

L’équipe de France débute la compétition ce mardi à Munich face à l’Allemagne. De quoi plonger directement dans le grand bain et avoir de premiers éléments de réponse.