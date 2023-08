Equipe de France: ''L'incarnation parfaite'', Diallo raconte l'arrivée de Thierry Henry à la tête des Espoirs et confirme deux membres du staff

Philippe Diallo, président de la FFF, s'est réjoui de l'arrivée de Thierry Henry en tant que nouveau sélectionneur des Espoirs. Il a également confirmé les présences de Gérard Baticle et Gaël Clichy dans le staff de Thierry Henry. Cette annonce a été faite en marge d'une conférence de presse au siège de la FFF sur le plan de développement du futsal jusqu'en 2025.

En marge d'une conférence de presse au siège de la FFF, dédiée au développement du futsal sur les prochaines années, Philippe Diallo s'est réjoui de la nomination de Thierry Henry à la tête des Espoirs: ''C'est un choix important, ambitieux, avec une des légendes du foot français que la Fédération a souhaité voir arriver en son sein dans la perspective d'un immense événement qui s'appelle les Jeux olympiques. Avec Thierry Henry, les choses se sont calées. Je pense qu'il est honoré, fier de prendre la tête de cette équipe''.

Thierry Henry, l'incarnation des Bleus

En tant que joueur, Thierry Henry a inscrit 51 buts en 123 sélections avec l'équipe de France, et a notamment remporté la Coupe du monde 1998 ainsi que l'Euro 2000 avec les Bleus. Une aura que Diallo apprécie: ''Je pense qu'aujourd'hui, pour les JO et pour la qualification pour l'Euro, on a besoin d'une incarnation [...] C'est l'un des plus grands joueurs de l'histoire du foot français, il a envie, il est ambitieux donc ça correspond à ce que veut faire la FFF''.

Baticle et Clichy confirmés dans le staff d'Henry

Philippe Diallo a confirmé les présences de Gérard Baticle et Gaël Clichy dans le staff de Thierry Henry: ''Quant à son staff, on a travaillé avec Hubert Fournier, Marc Keller pour mettre à ses côtés un staff d'expérience, très performant. Aujourd'hui, Gérald Baticle va être à ses côtés, Gaël Clichy, et on est en train de construire avec Thierry le reste de son staff''. Les autres membres du staff pourraient également être annoncés dans les prochaines semaines.

Selon nos informations, le staff de Thierry Henry pourrait également enregistrer l'arrivée de Rémy Vercoutre, actuellement entraîneur des gardiens de l'Olympique lyonnais.

Thierry Henry aura pour mission de qualifier les Bleuets pour l'Euro 2025 et de les mener aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Pour les deux prochains matchs des Espoirs, le nouveau sélectionneur dévoilera sa première liste le jeudi 31 août.