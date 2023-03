Equipe de France: Platini pense que les Bleus ne méritaient "pas forcément" de gagner la Coupe du monde

Invité exceptionnel de l'émission Rothen s'enflamme ce lundi sur RMC, Michel Platini a livré son ressenti sur le parcours de l'équipe de France au Mondial 2022. Battus par l'Argentine en finale, les Bleus de Didier Deschamps ne méritaient pas spécialement de l'emporter selon la légende tricolore même si leur parcours lui a fait plaisir.

Le football n'est pas toujours une affaire de mérite mais une somme de nombreuses choses comme la réussite ou l'efficacité. Sans être les plus brillants, les Bleus de Didier Deschamps se sont hissés jusqu'à la finale du Mondial 2022 au Qatar puis ont fini par s'incliner aux tirs au but face à l'Argentine (3-3, 4 tab à 2). Invité de l'émission Rothen s'enflamme ce lundi sur RMC, Michel Platini a jugé la finale de la Coupe du monde entre la France et l'Albiceleste. Si les Bleus ont eu leur chance, ils ont mis trop de temps avant de jouer... et ne méritaient pas vraiment, selon lui, de remporter le titre mondial.

"Un jour j’ai parlé avec Franz Beckenbauer de la finale entre la RFA et l’Italie en 1974, une finale où l’Italie gagne 4-3 après la prolongation. Je lui ai dit que cela devait être un match formidable et il m’avait répondu: 'Michel, ne vas pas t’imaginer. C’était un match de mer** jusqu’à la prolongation.' C’était le plus mauvais match qui puisse exister dans une Coupe du monde avant que cela soit exceptionnel parce qu’il y a eu des faits et le scénario qui s’est passé. Là on en était pas loin, a raconté l'ex-meneur de jeu de l'équipe tricolore. La France n’était pas bonne et était vraiment très mauvaise. L’Argentine était plutôt pas mal et cela a tout changé en deux minutes. Une fois que l’Argentine a baissé physiquement autour de la 80e minute, la France a pris le dessus et à la fin elle doit ou peut gagner."

"C'était une belle Coupe du monde mais est-ce que la France méritait de gagner? Pas forcément"

Ancienne légende des Bleus, double demi-finaliste en 1982 et 1986, Michel Platini a ensuite poursuivi son analyse sur les prestations de l'équipe tricolore pendant le tournoi disputé dans le Golfe. Malgré le beau parcours de la France dans cette compétition où "il n'y a plus de petites équipes", le triple lauréat du Ballon d'or a rappelé les victoires compliquées pour se hisser jusqu'en finale.

"Est-ce que la France méritait de gagner la Coupe du monde? Autant en 1998 ou 2018 pourquoi pas autant là, pourquoi pas non plus. (...) J'étais très content que la France puisse gagner mais si tu regardes un peu, a encore enchaîné Michel Platini auprès de Jérôme Rothen sur RMC. Est-ce que l'on méritait de battre l'Angleterre? Est-ce que l'on était meilleurs que le Maroc? Est-ce que l'on a été bons en finale? Ce n'était pas évident. Mais bon, voilà... C'était une belle Coupe du monde mais est-ce que la France méritait de gagner? Pas forcément. Maintenant, on a été très efficaces."