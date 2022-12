Equipe de France: la femme de Giroud le voit "faire une Zlatan" et jouer "jusqu'à 40 ans"

Auteur de trois buts depuis le début du Mondial, Olivier Giroud est devenu face à la Pologne le meilleur buteur de l'histoire des Bleus avec 52 réalisations. Et d'après sa compagne, qui s'est confiée au Figaro, il n'a pas du tout envie de s'arrêter là.

Olivier Giroud ne cesse de surprendre. Alors qu'on pensait que son temps était compté avec le retour de Karim Benzema en équipe de France il y a un an et demi, l'attaquant de l'AC Milan n'a rien lâché, et le voilà titulaire en Coupe du monde à 36 ans. Il est surtout devenu le meilleur buteur de l'histoire des Bleus avec 52 réalisations, grâce à son but contre la Pologne en huitième de finale.

Interrogée par le Figaro, sa femme Jennifer Giroud ne le voit pas s'arrêter en si bon chemin. "Même après dix-neuf ans à ses côtés, il m'impressionne encore par sa résilience", commente t-elle. Frappée par son "mental d'un gamin de 20 ans", elle le voit "faire une Zlatan (Ibrahimovic) et jouer jusqu'à 40 ans".

"Il a une bonne hygiène de vie, on a une chef à domicile. Je sens que je vais encore en entendre parler longtemps, du foot", a t-elle plaisanté. A 36 ans, Olivier Giroud semble être dans la forme de sa vie. Il affiche un physique athlétique, une mentalité irréprochable et une énorme capacité de résilience.

Un record libérateur

En ouvrant le score face à la Pologne en huitième de finale dimanche (3-1), Olivier Giroud est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'Equipe de France, devant Thierry Henry, précédent détenteur du record. Il a confié avoir ressenti "énormément de joie" et une forme de soulagement.

"Comme ça on n’en parle plus, avait-il souri en zone mixte. J’espère que chaque but aidera l’équipe à aller le plus loin possible dans la compétition. Mais c’est vrai qu’il y avait beaucoup de gens qui me disaient: 'alors, c’est pour aujourd’hui?' Je n’avais pas eu l’opportunité contre le Danemark. Je n’ai pas joué contre la Tunisie. Voilà, c’est une très bonne chose." Plus qu'à espérer qu'Olivier Giroud ne s'arrête pas en si bon chemin, et inscrive un 53e but en Bleus face à l'Angleterre samedi (20h) en quart de finale.