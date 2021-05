Equipe de France: "La notion affective avec les joueurs est plus importante aujourd'hui", estime Deschamps

Dans un entretien accordé à l'AFP, à un peu plus d'une semaine de l'annonce de la liste des 26 pour l'Euro, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps en dit plus sur son mode de management et sa relation avec ses joueurs.

Pas un Père fouettard, loin de là, mais pas un meilleur ami non plus. Nommé à la tête des Bleus à l'été 2012, Didier Deschamps a su trouver ces neuf dernières années un juste milieu dans la relation qu'il entretient avec ses joueurs. Mais il a aussi su évoluer dans sa gestion des ego, comme il l'explique dans un entretien à l'AFP publié ce lundi, à huit jours de l'annonce de la liste des 26 pour l'Euro (11 juin-11 juillet).

"La proximité n'empêche pas le respect et l'autorité, estime le sélectionneur de l'équipe de France. Ils savent bien que c'est moi qui décide. L'essentiel pour moi est d'avoir une relation de confiance. (...) Je ne leur donne pas de conseils mais mon avis, je vois ensuite comment ils réagissent. Il faut peut-être un peu plus de proximité aujourd'hui parce que la notion affective est plus importante. La nouvelle génération est en demande."

"Il faut accorder autant si ce n'est plus à ceux qui jouent peu ou pas"

Pour Deschamps, un entraîneur ne doit toutefois pas avoir à justifier ses choix devant les troupes. "Justifier non, jamais, mais expliquer et argumenter, poursuit-il. On ne peut pas justifier. A un moment, il faut faire des choix avec X qui est plus fort que Y. Mais si je dis à Y 'je ne te fais pas jouer', lui est convaincu d'être plus fort que l'autre. La discussion permet de ne pas les mettre devant le fait accompli, mais avant d'arriver à des décisions importantes je prends le temps d'échanger, d'avoir le maximum d'informations, je les fais participer aussi, c'est important."

Important, comme le fait d'avoir des conversations individuelles hors match avec ses internationaux, de temps à autre. Notamment avec ceux ayant un peu moins de temps de jeu. "Je le fais, même si je ne peux pas tous les voir, indique le sélectionneur. Ce ne sont pas tous des entretiens formalisés. Ca peut être après un repas, sur le terrain avant ou après l'entraînement, deux ou trois minutes en marchant. On discute, pas forcément de football. Cela vient dans les deux sens. Ma porte est ouverte à n'importe quel moment. Notre objectif, surtout quand on est en grande compétition, c'est de ne perdre personne. Le premier jour, ils sont tous heureux, ils ont tous la banane. Après, chaque jour qui passe... Il faut accorder autant si ce n'est plus à ceux qui jouent peu ou pas."

"On n'a pas toujours besoin de hausser le ton"

Car c'est comme cela, selon lui, que l'on garde un vestiaire uni. "Ça ne gaspille pas d'énergie non, c'est indispensable pour l'équilibre et la vie de groupe, assure 'DD'. Le domaine le plus compliqué, c'est la gestion humaine, forcément. OK, ce sont des top joueurs, mais cela n'empêche pas que ce sont des êtres humains avec leurs sensibilités, leurs points faibles. Ils peuvent être impactés par des problèmes extérieurs aussi, qu'ils soient professionnels ou privés, familiaux. C'est parfois plus important d'écouter que de parler."

Quant aux sanctions après un petit écart, comme l'épisode de l'extincteur durant le Mondial 2018, Deschamps semble considérer qu'elles ne sont pas toujours nécessaires. "On n'a pas toujours besoin de hausser le ton, glisse-t-il. Ca arrive, des fois. (...) J'ai eu une première vie aussi qui me permet d'avoir vécu beaucoup de situations, moi-même ou mes partenaires, qui peuvent m'aider à faire non pas forcément toujours le bon choix, mais écarter le mauvais. C'est forcément un trésor dans lequel je puise, sans forcément copier-coller parce que c'était une autre génération."