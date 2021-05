Équipe de France: la première réaction de Benzema, "tellement fier"

Une heure après l'officialisation de son retour en équipe de France, dans le cadre de l'Euro prévu cet été, Karim Benzema a remercié ses soutiens et a exprimé sa fierté sur les réseaux sociaux.

Karim Benzema est "tellement fier de ce retour en équipe de France et de la confiance que l’on m’accorde". Une heure après l'annonce de son nom dans la liste des 26 joueurs retenus par Didier Deschamps pour l'Euro prévu du 11 juin au 11 juillet, l'attaquant de 33 ans a partagé sa joie sur les réseaux sociaux.

"Merci à ma famille, mes amis, mon club, à vous... et à tous ceux qui m’ont toujours soutenu et me donnent de la force au quotidien", a écrit le buteur du Real Madrid, dans un message publié sur Twitter et sur Instagram.

Benzema et Deschamps ont discuté

Karim Benzema n'avait plus été convoqué en sélection depuis octobre 2015, date de son dernier match avec les Bleus. Sa mise en examen dans l'affaire du chantage à la sextape contre son ex-coéquipier Mathieu Valbuena avait provoqué sa mise à l'écart pour l'Euro 2016. Son absence s'était ensuite prolongée, notamment à cause de sa mauvaise relation avec Didier Deschamps.

En conférence de presse, le sélectionneur national a expliqué qu'il avait eu une "longue discussion" avec l'intéressé avant l'annonce de la liste: "J'ai pris le temps de réfléchir, d'analyser ce qu'on s'est dit. Je ne parlerai pas du contenu de notre discussion qui a eu lieu il y a un petit moment quand même, pour en arriver aujourd'hui à la décision de le sélectionner".

Le rassemblement des Bleus pour l'Euro débute le 26 mai. Le premier match de préparation est prévu contre le Pays de Galles, à Nice, le 2 juin. Un deuxième test doit avoir lieu le 8 juin, contre la Bulgarie à Saint-Denis. Puis l'entrée en lice dans l'Euro s'effectuera le 15 juin, à Munich face à l'Allemagne.