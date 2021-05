Equipe de France: Deschamps a "discuté longuement" avec Benzema

Appelé par Didier Deschamps pour l'Euro, Karim Benzema va à nouveau porter le maillot de l'équipe de France. Une importante discussion avec son sélectionneur a joué un rôle décisif dans ce retour.

La rumeur était donc fondée : Karim Benzema fait bien son retour en équipe de France. L’attaquant du Real Madrid fait partie de la liste de 26 joueurs annoncée par Didier Deschamps mardi soir pour l'Euro, après plus de cinq ans loin des Bleus. Sa brouille avec le sélectionneur était l’une des raisons de cette longue absence. Une discussion entre les deux hommes, "il y a un petit moment" selon le sélectionneur, leur a permis d’y mettre fin.

"On s'est vu"

"Pourquoi [sélectionner Karim Benzema] maintenant ? Je n'ai pas la capacité, personne ne l'a, de revenir en arrière et de changer quoi que ce soit, a expliqué Deschamps sur TF1 et M6 après l’annonce de sa liste. Le plus important, c'est aujourd'hui et demain. Il y a eu des étapes importantes. Une très importante. On s'est vu. On a discuté longuement. Après cela, j'ai eu une longue réflexion, pour en arriver à prendre cette décision là aujourd'hui."

Le sélectionneur a refusé ensuite de "dévoiler un mot de la discussion". "Ça nous regarde que tous les deux, a-t-il poursuivi. J'en avais besoin, il en avait besoin. J'ai déjà été confronté à des situations difficiles, j'ai toujours passé outre mon cas personnel. L'équipe de France ne m'appartient pas, même si j'ai bien conscience que la responsabilité que j'ai est importante, de par les choix que j'ai à faire".

Pas de sélection depuis novembre 2015

Les racines de cette inimitié, visiblement appartenant au passé, entre les deux hommes n’ont jamais été complètement confirmées. Karim Benzema n’avait plus été appelé en équipe de France depuis sa mise en examen dans l'affaire dite de la sextape de Mathieu Valbuena, qui était alors son coéquipier avec les Bleus, en novembre 2015. Il était redevenu sélectionnable en février 2016, mais n’avait pas été sélectionné pour l’Euro cette année-là. Dans une interview à Marca, il avait alors déclaré que Deschamps avait "cédé sous la pression d’une partie raciste de la France".

Quelques jours plus tard, la maison en Bretagne du sélectionneur des Bleus avait été taguée. " Même si avec le temps ça s’apaise un peu, je ne peux pas oublier. Ce n’est pas lié qu’à Karim Benzema, avait déclaré Didier Deschamps à ce sujet en avril. Il y a des déclarations d’autres personnes aussi qui ont amené à ce fait violent et qui touche à ma famille. [...] J’en subis les conséquences. On ne peut pas oublier. Je ne peux pas oublier. Je n’oublierai jamais."