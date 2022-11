Équipe de France: le Ballon d’or brille-t-il généralement à la Coupe du monde?

Karim Benzema va disputer la Coupe du monde 2022 en tant que Ballon d’or. L’attaquant de l’équipe de France sera le 13e joueur de l’histoire à vivre cette expérience. Depuis l’Italien Omar Sivori en 1962, ses prédécesseurs ont connu des fortunes diverses, avec des éliminations au premier tour, des finales mais aucun trophée au bout.

Karim Benzema a l’occasion d’écrire une page d’Histoire au Qatar. L’attaquant de l’équipe de France va disputer la Coupe du monde 2022 un mois après avoir soulevé son Ballon d’or. Et si les Bleus décrochent une troisième étoile au Moyen Orient, KB Nueve deviendra le premier joueur à remporter un Mondial en tant que Ballon d’or. Aucun de ses prédécesseurs n’y est parvenu depuis la création du trophée individuel de France Football en 1956.

Alfredo Di Stefano, le buteur du Real Madrid, n’a même pas pu tenter sa chance en 1958, puisque l’Espagne ne s’était pas qualifiée pour le Mondial cette année-là. Une mésaventure qui est également arrivée en 1978 au Danois Allan Simonsen, l’attaquant de Mönchengladbach. Hormis ces deux exceptions, les autres Ballon d’or ont tous disputé la Coupe du monde dans la foulée de leur sacre personnel.

Cristiano Ronaldo l’a vécu deux fois

Cristiano Ronaldo est le seul à avoir eu deux fois cet honneur, en 2014 et 2018. La première expérience a été compliquée pour le capitaine du Portugal, sorti dès la phase de poules au Brésil après avoir été corrigé par l’Allemagne (4-0), en raison d’une moins bonne différence de buts que les États-Unis. Avec un petit but au compteur. Quatre ans plus tard, le taulier du Real Madrid s’est arrêté en 8es de finale en Russie, battu par l’Uruguay (2-1), malgré une phase de poules prolifique, marquée par son triplé contre l’Espagne (3-3).

Cristiano Ronaldo © Icon

Lionel Messi est lui sorti en quarts de finale lors du Mondial 2010, balayé par l’Allemagne (4-0). Le crack de l’Argentine s’est montré très discret cet été-là, sans parvenir à marquer sur les terrains d’Afrique du Sud. Passeur décisif pour Carlos Tevez lors du 8e de finale contre le Mexique (3-1), le génie du Barça a quitté la compétition la tête basse.

Cinq d’entre eux ont atteint la finale

Il faut remonter au Brésilien Ronaldo pour trouver la trace du dernier Ballon d’or ayant atteint la finale de la Coupe du monde. C’était en 1998, en France. Superstar de la compétition, R9, alors à l’Inter, avait inscrit quatre buts, dont un en demi-finale contre les Pays-Bas (1-1, 4 tab à 2) et un doublé contre le Chili en 8es de finale (4-2). Victime d’un malaise la veille de la finale contre les Bleus au Stade de France, il avait assisté impuissant au triomphe des partenaires de Zinedine Zidane (3-0).

Avant El Fenomeno, quatre autres Ballon d’or avaient atteint la finale d’un Mondial: Gianni Rivera avec l’Italie en 1970 (défaite 4-1 contre le Brésil), Johan Cruyff avec les Pays-Bas en 1974 (défaite 2-1 contre la RFA), Karl-Heinz Rummenigge avec la RFA en 1982 (défaite 3-1 contre l’Italie) et Roberto Baggio avec l’Italie en 1994 (défaite 0-0, 3 tab à 2 contre le Brésil).

Platini a mené les Bleus sur le podium

Un Français a déjà joué une Coupe du monde en tant que Ballon d’or. Il s’agit de Michel Platini. Le meneur de jeu de la Juventus avait hissé les Bleus jusqu’à la troisième place de l’édition 1986 au Mexique, après un revers en demi-finale contre l’Allemagne (2-0) et deux buts inscrits, en 8es contre l’Italie (2-0), puis en quarts face au Brésil (1-1, 4 tab à 3). Eusebio avait également terminé troisième avec le Portugal en 1966.

Michel Platini © Icon

Attendu comme un phénomène, Ronaldinho avait déçu lors du Mondial 2006. L’artiste brésilien, au sommet de son art avec le Barça, n’avait pas inscrit le moindre but en Allemagne. Il s’était fait sortir dès les quarts de finale par l’équipe de France (1-0), emmenée par un Zizou en état de grâce (1-0). Michael Owen avait connu un parcours similaire avec l’Angleterre en 2002. L’attaquant de Liverpool, auteur de deux buts dans le tournoi, avait été battu en quarts par le Brésil, futur vainqueur de l’épreuve (2-1).

Lors du Mondial 1990, Marco van Basten n’avait pas fait mieux qu’un 8e de finale avec les Pays-Bas (défaite 2-1 contre l’Allemagne). Une compétition lors de laquelle l’avant-centre de l’AC Milan était resté muet. L’Italien Omar Sivori, attaquant de la Juventus, n’a pas dépassé la phase de poules lors de l’édition 1962.