Equipe de France: le joli but de Camavinga avec les Espoirs, proches de la qualif pour l'Euro

L'équipe de France Espoirs s'est imposée (2-0) face aux Iles Féroé, ce jeudi à Calais en qualifications pour l'Euro 2023. Les Bleuets caracolent en tête du groupe H.

L'équipe de France Espoirs a pris sa revanche sur les Iles Féroé (2-0) ce jeudi à Calais en qualifications pour l'Euro 2023, sept mois après avoir été accrochée à la surprise générale à l'aller (1-1). Les Bleuets, qui ont largement dominé la rencontre mais ont manqué d'efficacité, l'ont emporté grâce à des buts d'Eduardo Camavinga (23e) et d'Aki Johannesen contre son camp (82e).

"On a fait le travail, c'était important de prendre les trois points face à une équipe très disciplinée. On conforte notre première place et on est content", a souligné l'attaquant Arnaud Kalimuendo. Sérieux, les joueurs de Sylvain Ripoll ont ainsi lavé l'affront du match aller où ils avaient laissé filer la victoire dans le petit stade de Torshavn après une bourde de leur gardien Ilan Meslier, absent jeudi (blessure), tout comme le capitaine habituel William Saliba, appelé par Didier Deschamps en équipe de France A.

Eduardo Camavinga en forme

"On n'a pas tremblé, on n'a pas fait d'erreurs majeures. Avec un peu plus d'accélérations et d'efficacité, on aurait pu se mettre à l'abri plus vite, mais les joueurs, dans l'état d'esprit et les intentions, ont fait ce qu'il fallait", a apprécié le sélectionneur français. Avec 19 points en sept matchs (6 victoires et 1 nul), les Tricolores se rapprochent de plus en plus de la qualification et caracolent en tête de leur groupe devant les Ukrainiens (13 pts), qui ne peuvent pas disputer leurs rencontres prévues durant cette fenêtre internationale.

Avec l'invasion russe en Ukraine, le groupe H est en effet en suspens: le déplacement des Français à Lviv, prévu initialement le 29 mars, a été reporté, et les Espoirs accueilleront l'Irlande du Nord en match amical lundi, toujours à Calais. Dès l'entame de la rencontre, les Bleuets ont confisqué le ballon et fait le siège de la surface féroïenne mais ont peiné à se montrer dangereux contre une équipe regroupée devant son but. C'est finalement sur un joli tir lointain du gauche de Camavinga que les Bleuets ont pris les devants logiquement (1-0, 23e).

Amine Adli blessé

Jusqu'à la mi-temps, ils ont ensuite manqué d'efficacité ou de justesse dans la dernière passe pour se mettre à l'abri. Après la pause, la physionomie du match n'a pas changé avec des Français qui ont monopolisé le cuir mais ont manqué de créativité face à des Féroïens qui ont défendu héroïquement dans leurs trente derniers mètres. Les Bleuets ont réussi à creuser l'écart en fin de rencontre après un joli numéro de Georginio Rutter, dont le centre puissant a été détourné dans son propre but par Johannesen (2-0, 82e).

La seule mauvaise nouvelle de la soirée pour le sélectionneur Sylvain Ripoll aura été la blessure à la cuisse droite d'Amine Adli, l'attaquant du Bayer Leverkusen (62e).