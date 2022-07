Equipe de France: le maillot extérieur (très particulier) des Bleus pour le Mondial 2022 aurait fuité

Le maillot extérieur de l’équipe de France pour la prochaine Coupe du monde a fuité sur le site Footy Headlines, spécialisé dans le domaine. Plusieurs dessins, dont l’Arc de Triomphe, y sont griffonnés.

Ce n’est pas encore la version officielle mais cela pourrait y ressembler. Le site Footy Headlines, spécialisé dans la fuite des nouveaux maillots de clubs ou de sélections, a dévoilé le deuxième jeu de maillot de l’équipe de France pour la Coupe du monde 2022. Et il est très original.

Si le fond blanc respecte la tradition, des dessins à l’encre bleue y apparaissent. Ils représentent certains endroits emblématiques de France comme l’Arc de Triomphe, mais aussi des champs, des vaches et des personnes portant le drapeau tricolore.

La Fédération française de football (FFF) n’a pas encore officialisé cette nouvelle tenue que pourraient porter les joueurs de Didier Deschamps l’hiver prochain au Qatar (21 novembre-18 décembre). Le maillot principal n’a pas encore été dévoilé non plus. Il sera fourni par Nike, équipementier des Bleus depuis 2011 après avoir pris la succession d’adidas, ancien partenaire historique de la FFF (entre 1972 et 2010). La Fédération et la marque à la virgule avaient étendu leur collaboration pour la période 2018-2026 en 2016, contre 50 millions d’euros annuels.

Nike fournira donc les Bleus pour un troisième Mondial après ceux de 2014 et de 2018. Placés dans le groupe D, les coéquipiers de Hugo Lloris défendront leur titre acquis il y a quatre ans en Russie. Ils affronteront l’Australie le 22 novembre, le Danemark le 26, puis la Tunisie le 30.

Avant cela, l’équipe de France a rendez-vous en septembre pour ses deux derniers matchs de la Ligue des nations face à l’Autriche (le 22 au Stade de France), puis au Danemark (le 25 à Copenhague). Les Bleus sont d’ores et déjà hors course pour conserver leur titre dans cette compétition après leur entrée en matière complètement manquée en juin avec deux nuls (1-1 en Croatie et en Autriche) et deux défaites à domicile (1-2 contre le Danemark et 0-1 contre la Croatie).