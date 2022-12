Equipe de France: le message très touchant de la femme de Griezmann à son mari

Erika Choperena, la femme d’Antoine Griezmann, a écrit un long message sur Instagram à destination du joueur de l’équipe de France pour rendre hommage à sa très belle Coupe du monde 2022.

Elle éprouve une immense fierté à l’égard de son mari. Et elle a tenu à le faire savoir. Mardi, Erika Choperena, mariée à Antoine Griezmann depuis 2017, a écrit un long texte sur Instagram à destination du joueur de l’équipe de France, étincelant pendant la Coupe du monde 2022 mais battu en finale par l’Argentine ce dimanche (3-3, 4 tab à 2).

"L'un de tes objectifs est resté le même (que 2018), mais tu en as eu un autre, qui était d'être un exemple pour tes enfants. Tu as failli atteindre le premier objectif, mais tu as été le champion du second, écrit la femme de Griezmann en légende de plusieurs photos de son mari pendant le Mondial qatari. Mia et Amaro (leurs enfants) t'avaient déjà vu t'entraîner tôt les jours fériés pour arriver à temps pour prendre le petit-déjeuner avec eux. Mais au Qatar, ils ont vu comment tu jouais tous les ballons, ils ont vu comment tu courais autant pour aider en attaque qu'en défense, ils ont vu comment tu ne condredisais pas un seul ordre de ton entraîneur."

"Ils t'ont vu être un leader quand on avait besoin de toi"

"Ils ont vu comment tu as soutenu les joueurs que vous veniez d'éliminer, en leur disant qu'ils avaient toutes les raisons de garder la tête haute, poursuit Erika Choperena. Ils t’ont vu être un leader quand on avait besoin de toi. Ils t’ont vu perdre à la dernière minute et, bien que cela les ait blessés comme tout le monde, ils t’ont vu ne pas enlever ta médaille. Ils t’ont vu applaudir les champions en titre et ils t'ont vu féliciter tes coéquipiers."

Éblouissant dans un rôle de milieu de terrain pendant tout le tournoi, Griezmann est cependant quelque peu passé à côté de sa finale contre l’Argentine. Remplacé à la 71e minute par Kingsley Coman, il n’a jamais semblé en mesure de trouver son rayonnement habituel dans l’entrejeu. Ce qui n’empêche pas de faire la fierté de ses proches.