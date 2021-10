Equipe de France: les confidences de Mbappé sur son penalty raté contre la Suisse

EVENEMENT RMC SPORT - Kylian Mbappé s’est livré dans un long échange diffusé ce mardi (18h) sur RMC, dans l’émission Rothen s’enflamme. Auteur du tir au but fatidique avec l’équipe de France contre la Suisse à l’Euro, l’attaquant du PSG a accepté de revenir sur cet épisode difficile de sa jeune et riche carrière.

Kylian Mbappé a vécu un été 2021 assez agité, aussi bien avec son club du PSG qu’avec l’équipe de France. Au cœur de nombreuses rumeurs concernant son avenir en Ligue 1, l’attaquant de 22 ans a également reçu de nombreuses critiques après son Euro 2021 raté et l’élimination des Bleus contre la Suisse dès les huitièmes de finale (3-3, 5 tab à 4).

Incapable de marquer le moindre but pendant le tournoi continental, Kylian Mbappé a également manqué sa tentative lors de la cruelle séance de tirs au but face à la Nati le 28 juin à Bucarest. Jugé en partie responsable du fiasco tricolore par ses détracteurs, le buteur a accepté d’aborder le sujet dans un entretien événément accordé à RMC dans l’émission Rothen s’enflamme. L’occasion de rétablir quelques vérités sur une soirée qui a tant fait parler en France.

Mbappé: "J’ai raté mon penalty, je voulais rentrer aux vestiaires"

En échec face au gardien helvète Yann Sommer, Kylian Mbappé a pu laisser l’image d’un jeune joueur abandonné par ses coéquipiers dans les instants qui ont suivi l’élimination. Pendant que les Suisses célébraient leur victoire, l’attaquant des Bleus a pu paraître bien seul et comme lâché par ses partenaires. Mais le phénomène tricolore ne l’a pas vécu ainsi.

"J’ai entendu ça, ça a fait pas mal de débats, sur le fait que personne n’est venu me voir. Moi, je n’ai pas de problèmes avec ça. J’ai raté mon penalty, je voulais rentrer aux vestiaires. A aucun moment, je ne me suis dit: 'Ils ne sont pas venus me voir'. Franchement, j’ai raté mon penalty, je voulais juste rentrer, prendre ma doucher et oublier au plus vite, a expliqué le champion du monde 2018. Le truc de venir me câliner… Je ne recherchais pas de soutien. Tu rates ton penalty, tu assumes. Quand tu gagnes, on te fait des louanges. Quand tu perds, tu as des critiques. C’est la loi du foot. Quand je m’élance pour tirer, je sais ce qui m’attend si je marque ou si je rate. Il n’y avait pas de problèmes."

Kylian Mbappé tout seul sur le terrain après lors tirs au but contre la Suisse à l'Euro © Icon Sport

Mbappé soutenu par les Bleus après le match

Comme pour définitivement tordre le cou aux nombreuses rumeurs, Kylian Mbappé a encore raconté avoir été épaulé par le reste de l’équipe de France dans le vestiaire après la défaite contre la Suisse. SI personne n’est venu le voir sur le terrain, ce n’est pas lié à d’éventuelles tensions selon lui.

"Les gens sont déçus, les joueurs aussi, a encore assuré le buteur du PSG et des Bleus. Peut-être qu’ils n’ont pas pensé tout de suite à: 'On va voir Kylian'. Ils se sont dit: 'Put***, on est éliminé de l’Euro, c’est fini, on rentre chez nous'. Et après: 'Ah Kylian, mince'. Parce que dans le vestiaire, les gens, ils sont venus me voir."

Marcus Thuram et Kylian Mbappé après France-Suisse © AFP

Mbappé: "Tu te dis que le match est gagné, tu te projettes"

Malmenée par la Suisse pendant presque toute la rencontre, l’équipe de France a pourtant réussi à prendre deux buts d’avance à dix minutes de la fin de huitième de finale de l’Euro grâce à Karim Benzema et Paul Pogba. Et là, patatras. Malgré un début de compétition poussif, les Bleus pensaient se qualifier et, du propre aveu de Kylian Mbappé, ont eu un relâchement coupable face à la bande de Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri.

"C’est compliqué. On perd dans un match où on mène 3-1 à la 80e, contre une équipe qui est supposée être inférieure, a confessé le buteur tricolore au micro de RMC. Tu te dis que le match est gagné, tu te projettes. Et tu perds. En phase de poules, on fait un premier match contre l’Allemagne qui est satisfaisant. Après, on est tenu en échec par la Hongrie. On est quand même en difficulté mais il n’y a pas de prémices sur quelque chose de négatif qui va arriver. On se dit que c’est un couac, dans un stade de 60.000 personnes et après le Covid, on est surpris. On joue le Portugal, on assure la première place. On se dit que pour l’instant, c’est une phase de poules, comme à la Coupe du monde, ça va au petit trot. Les matchs à élimination directe arrivent, mais ça ne passe pas. Dans la défaite, chacun tire ses conclusions. Personne ne détient la science infuse. La vérité, c’est qu’on s’est loupé."