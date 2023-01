Equipe de France: les premiers mots de Didier Deschamps après sa prolongation

Prolongé à la tête des Bleus jusqu’en 2026, Didier Deschamps a profité de sa présence à la tribune de l’AG de la Fédération, samedi à Paris, pour confirmer que sa flamme était toujours intacte. En poste depuis 2012, le Basque a toujours faim.

La proclamation, puis l’ovation. Présent lors de l’Assemblée générale de la Fédération française de football qui se tenait samedi à Paris, Didier Deschamps avait une grande annonce à faire: celle d’officialiser, tout sourire, sa prolongation à la tête des Bleus jusqu’en 2026. "Un immense plaisir" pour le sélectionneur de l’équipe de France, qui a reçu une standing ovation de l’assemblée face à lui, composée d'influents de la Fédération et de représentants des ligues et du monde amateur.

Debout au côté de Noël Le Graët, avec qui il forme un duo indissociable depuis sa nomination en juillet 2012, le Basque de 54 ans a remercié son président "pour son soutien permanent et sa confiance maintenue".

Il se projette sur les "échéances importantes", mais pas encore sur le Mondial 2026

Deschamps a pris le temps de revenir sur le beau parcours de sa sélection jusqu’en finale du Mondial au Qatar, conscient malgré la défaite au bout d’avoir touché du doigt quelque chose de très grand. "D’être deux fois consécutivement en finale de Coupe du monde, ça représente beaucoup de choses. Je me suis rendu compte depuis mon retour des émotions et de la passion qu’a pu engendrer cette Coupe du monde", a-t-il confié.

Avant de s’épancher un peu sur le futur proche de l’équipe de France. "Nous avons des échéances importantes avec une rentrée en mars, avec deux gros matchs contre les Pays-Bas et face à l’Irlande (24 et 27 mars), sur la route de qualification pour l’Euro 2024 en Allemagne. Vous pouvez compter sur moi pour faire en sorte de maintenir l’équipe de France au plus haut niveau international."

Prolongé jusqu’en juin 2026 (ou plutôt juillet selon ses dires), "DD" ne s’est en revanche pas projeté jusqu’au Mondial de cette année-là, conjointement organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique. A date, il aura passé quatorze années sur le banc des Bleus, un record.