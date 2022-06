Equipe de France: "Pas une bonne publicité pour notre pays", Lloris déplore les incidents dans les stades français

En marge du match opposant la France au Danemark en Ligue des Nations, Hugo Lloris s’est présenté en conférence de presse. Le portier de Tottenham est revenu sur le problème entourant les stades français, allant des incidents dans les tribunes jusqu’aux soucis organisationnels de la finale de Ligue des champions samedi 28 mai.

Presque une semaine après les soucis d’organisation ayant émaillé la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool (1-0) et les débordements consécutifs à la relégation de Saint-Etienne en Ligue 2, la France n'a pas brillé par sa capacité à organiser des grands événements.

Alors que le Stade de France rouvre ses portes au football ce vendredi pour le premier match de Ligue des Nations entre les Bleus et le Danemark, l’accent sera mis sur la sécurité des spectateurs. Hugo Lloris, capitaine de l'Équipe de France, a fait part de sa déception concernant ces événements. "Je crois que ce qu'on a pu voir en France cette saison dans les différents stades n'est pas une bonne publicité pour notre pays et encore moins pour le football français. J'espère que ce sera solutionné par les responsables, insiste le Spurs. Même si la finale de la C1 ne dépend pas uniquement des Français. Ce n'est pas ce qu'on aime voir dans le foot. C’est avant tout un spectacle, on aime quand c’est organisé. En tant que joueurs, on aime avoir nos familles et amis en sécurité."

Après le fiasco de la finale de la Ligue des champions du 28 mai dernier, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et la ministre des Sport Amélie Oudéa-Castéra ont rendu des comptes lors d’une audience au Sénat ce mercredi. "Nous regrettons très sincèrement les débordements parfois inacceptables qui ont eu lieu. Il est évident que pour les fans de football, l'image négative de ce match est une blessure pour notre fierté nationale", a regretté Gérald Darmanin. Le Ministre de l’Interieur s’est “sincerement excusé” pour des “gestes inappropriés et disproportionnés d'un certain nombre de policiers ou gendarmes mobiles qui ont été documentés” contre les supporters anglais.

Du côté de Saint-Etienne, le club du Forez sera entendu par la Comission de discipline le 23 juin prochain suite aux débordements après le match contre Auxerre.

Concernant l’organisation du match de ce vendredi, la RATP et la SNCF ont rappelé que le trafic sur la ligne du RER B, menant au Stade de France, sera “quasi normal” pour ce premier match de Ligue des Nations.