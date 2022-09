Equipe de France: Lloris s'inquiète pour Pogba, Benzema et Griezmann

Hugo Lloris, capitaine de l’équipe de France, s’est exprimé sur l’actualité maussade de plusieurs de ses coéquipiers en de France, mercredi après la victoire de Tottenham contre l’OM (2-0) en Ligue des champions.

L’actualité de l’équipe de France est dense une semaine avant l’annonce de la liste (15 septembre) pour les deux derniers matchs de la Ligue des nations contre l’Autriche (22 septembre), puis au Danemark (25). Hugo Lloris, capitaine des Bleus, suit de très près l’état de ses troupes. Le gardien de Tottenham a notamment été interrogé sur l’affaire Pogba, mercredi après la victoire des Spurs face à l’OM (2-0) en Ligue des champions.

"Au courant de rien" sur l'affaire Pogba, inquiet pour Benzema

"Je ne suis au courant de rien", a-t-il répondu sur la tentative d’extorsion dont serait victime le milieu de terrain français. Il est en revanche davantage préoccupé par son potentiel forfait (opération du genou) et la blessure de Karim Benzema. "Ce qui m’inquiète le plus, ce sont les petits pépins physiques parce qu’on aura besoin de nos meilleurs joueurs au moment important de ce mois de novembre (en Coupe du monde), a-t-il ajouté. En espérant que tout le monde ait récupéré d’ici là, en espérant que ce ne soit pas trop grave pour Karim (Benzema)."

"Paul, on sait que ses chances sont compromises, a regretté l’ancien Lyonnais. Il y a beaucoup de matchs, l’enchainement des compétitions. A nous de bien récupérer en prenant les matchs les uns après les autres. On a également nos responsabilités en clubs mais il y a cette grande échéance qui arrive bientôt et qui est dans un coin de nos têtes."

Il a également commenté la situation difficile d’Antoine Griezmann à l’Atlético de Madrid, où l’attaquant français est seulement utilisé à partir de la 60e minute de chaque match depuis le début de saison, pour des raisons politiques. "Il joue déjà tous les matchs, il entre en cours de jeu, cherche à positiver Lloris. C’est une situation assez complexe. C’est presque même du jamais-vu. Je pense que ça peut le frustrer mais ça ne l’affecte pas puisqu’il est décisif quand il rentre. Ce soir, il a encore marqué dans les dernières minutes du match (face à Porto, 2-1) pour offrir les trois points à son équipe. On connaît tous l’importance d’Antoine. C’est un très grand joueur, il a énormément amené à l’équipe de France ces dernières années. Nul doute qu’il continuera à le faire."