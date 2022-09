Affaire Pogba: Paul Pogba évoque ses "problèmes" pour la première fois

Dans une vidéo publiée ce mardi sur son compte Twitter, le joueur de la Juventus Paul Pogba évoque pour la première fois l'affaire en cours. Remerciant d'abord du soutien suite à son opération du genou droit, il explique ensuite "aller bien mentalement malgré la blessure et les autres problèmes".

Pour la première fois depuis plus d'une semaine et le début de la rocambolesque affaire Pogba, le joueur de la Juventus, Paul, s'est enfin exprimé ce mardi. Opéré d'une "méniscectomie externe sélective sous arthroscopie" ce lundi, le milieu de terrain des Bleus a voulu donner des nouvelles rassurantes dans une vidéo publiée sur son compte Twitter.

"L'opération s'est très bien passée, on va récupérer et revenir très très vite", explique-t-il, alors que sa participation au Mondial en fin d'année avec la sélection est très compromise. Le joueur de 29 ans avait, dans un premier temps, décidé de faire l'impasse sur son opération dans l'objectif de pouvoir être de la partie au Qatar. Mais il s'était fait mal ce lundi à l'entraînement lors d'une conduite de balle assez banale, avant de finalement accepter d'être opéré dans la foulée.

"Malgré les autres problèmes, ça va"

Surtout, Paul Pogba évoque pour la première fois les contours de l'affaire judiciaire dans laquelle il est la pièce centrale. S'il ne revient pas en détails sur celle-ci, il en parle de manière détournée. "Sachez que mentalement ça va, malgré la blessure et les autres problèmes, mais ça va."

Pour rappel, le parquet de Paris a ouvert, le 2 septembre dernier, une enquête pour des chefs "d’extorsion en bande organisée, tentative d’extorsion en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime", portant sur différents faits dont Paul Pogba aurait été victime entre mars et juillet 2022. En plus de l'enquête française, le parquet de Turin a ouvert une enquête pour "chantage et extorsion aggravée" contre X.