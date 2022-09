Equipe de France: Giroud n'ira pas au Mondial si Benzema est présent, selon Di Meco

Rappelé en équipe de France en l'absence de Karim Benzema, Olivier Giroud à l'occasion de s'approcher un peu plus du record de buts de Thierry Henry. Mais pour Eric Di Meco, l'attaquant de l'AC Milan ne se fait pas d'illusions sur sa présence au Qatar, en raison de la présence de Karim Benzema dans l'effectif.

"Ce que dit Didier, pour Giroud c’est terrible, décrypte Eric Di Meco dans le Super Moscato Show sur RMC. Pour moi, ça clôt le dossier définitivement. Benzema est là, Giroud n’est pas là."

Plus appelés ensemble depuis l'Euro, la relation entre Olivier Giroud et Karim Benzema fait toujours l'objet de questionnements, malgré les déclarations récentes du premier cité: "Tout le monde sait que cela s’est très mal passé pendant l’Euro. Aussi il ne faut pas oublier l’épisode de la F1 et du karting. Quand deux joueurs ne se parlent pas et qu’un des deux focalise des clans et que l’autre se sent à l’écart, ça te plombe la compétition", avance notre consultant.

"La décision n'est pas sportive"

Sélectionné en mars lorsque Benzema était blessé, Olivier Giroud avait disparu de la liste de juin dernier, dans laquelle Benzema faisait son retour. La théorie selon laquelle l'un et l'autre ne sont plus sélectionnés ensembles prend tout son sens avec les récentes déclaration du sélectionneur des Bleus: "Il (Giroud) n'a pas à me convaincre, répond le sélectionneur, il sait ce que je pense. Je ne vais pas revenir là-dessus, redire des choses que j'ai dites, historiquement, par rapport au statut."

"Je connais Didier (Deschamps). C’est une excuse qu’il donne à l’absence prochaine d’Olivier Giroud. Lui nous explique de son côté qu’il acceptera d’être remplaçant. Didier ne veut pas qu’il y ait dans une compétition et Benzema et Giroud. la décision n'est pas sportive", constate Eric Di Méco.