France-Autriche: Giroud devient le plus vieux buteur de l'histoire des Bleus... et se rapproche encore du record de Thierry Henry

Olivier Giroud, buteur de la tête contre l’Autriche ce jeudi soir en Ligue des nations, a inscrit sa 49e réalisation sous le maillot de l’équipe de France. En plus d'avoir fait tomber un record vieux de 63 ans, il n’est plus qu’à deux petites unités de la marque de Thierry Henry.

Olivier Giroud n'a jamais été aussi proche. Buteur de la tête ce jeudi soir en Ligue des nations contre l’Autriche à la 65e minute de jeu pour permettre aux Bleus de faire le break après l’ouverture du score de Kylian Mbappé, l’attaquant de l’AC Milan a trouvé le chemin des filets pour la 49e fois de sa carrière sous le maillot de l’équipe de France et se rapproche encore un peu plus du record de Thierry Henry.

Meilleur buteur de l’histoire des Bleus avec 51 unités, le champion du monde 98 voit Giroud fondre dangereusement sur lui. Absent du dernier rassemblement en juin, l’ancien joueur de Montpellier répond une nouvelle fois présent en sélection en se montrant immédiatement décisif.

Giroud fait tomber un record vieux de 63 ans

À très exactement 35 ans et 357 jours, Giroud devient également le buteur le plus âgé de l’histoire de l’équipe de France, délogeant ainsi Roger Marche (35 ans et 287 jours en 1959 contre l'Espagne).

Ce jeudi soir, le Français a donc fait tomber un record datant de près de 63 ans. Avant de faire battre celui d’Henry, auteur de son 51e et dernier but en octobre 2009 ?