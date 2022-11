Equipe de France: Olivier Giroud égale le record de buts de Thierry Henry, et entre un peu plus dans la légende

Auteur d’un doublé ce mardi soir contre l’Australie pour l’entrée en lice de l’équipe de France à la Coupe du monde, Olivier Giroud a égalé le record du nombre de buts en Bleus, qu’il co-détient désormais avec Thierry Henry (51 réalisations).

Comme un symbole, le 51e est venu de la tête, l’un de ses gros points forts. Buteur à la 71e minute de jeu ce mardi soir pour l’entrée en lice des Bleus dans la Coupe du monde contre l’Australie, une grosse demi-heure après avoir déjà trouvé le chemin des filets (32e), Olivier Giroud est revenu à hauteur de Thierry Henry au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de l’équipe de France.

>> France-Australie EN DIRECT

Côté gauche, Kylian Mbappé place une grosse accélération et se met en position de centre. Le Parisien parvient à trouver la tête du buteur de l'AC Milan qui trompe à bout portant le portier australien pour la deuxième fois de la soirée. En première période, parfaitement servi par Adrien Rabiot, l'ancien joueur de Montpellier était déjà devenu le plus vieux buteur des Bleus dans une grande compétition (Euro + Mondial), à 36 ans et 53 jours.

Le soir de sa 115e cape avec le maillot de la France, Olivier Giroud a seulement inscrit ses deuxième et troisième but en phase finale de Coupe du monde, la fin d'une disette de huit ans pour celui qui avait avait marqué contre la Suisse (5-2) en 2014 lors du Mondial au Brésil. Malgré ses sept matchs joués en 2018 pendant l'épopée tricolore en Russie, Olivier Giroud n'avait pas cadré le moindre tir.

1. Thierry Henry: 51 buts (en 123 sélections, de 1997 à 2010).

2. Olivier Giroud: 51 buts (115 sélections, depuis 2011).

3. Antoine Griezmann: 42 buts (111 sélections, depuis 2014).

4. Michel Platini: 41 buts (en 72 sélections, de 1976 à 1986).

5. Karim Benzema: 37 buts (en 97 sélections, depuis 2007).

6. David Trezeguet: 34 buts (en 71 sélections, de 1998 à 2008).

7. Zinédine Zidane: 31 buts (en 108 sélections, de 1994 à 2006).

8. Just Fontaine: 30 buts (en 21 sélections, de 1953 à 1960)

et Jean-Pierre Papin: 30 buts (en 54 sélections, de 1986 à 1994).

10. Kylian Mbappé: 29 buts (60 sélections, depuis 2017).