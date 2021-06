Équipe de France: pour Rami, les critiques vont aider Mbappé à gagner le Ballon d'or

Sur l'antenne de RMC, Adil Rami a estimé que les critiques contre Kylian Mbappé allaient permettre à ce dernier de devenir plus fort et même de remporter le Ballon d'or plus tard dans sa carrière.

Un mal pour un bien? Adil Rami en est convaincu. Selon lui, Kylian Mbappé va forcément sortir plus fort de la vague de critiques dont il fait l'objet à la suite de son Euro décevant et de l'élimination de l'équipe de France en huitièmes de finale contre la Suisse (3-3 puis 5-4 aux tirs au but). "Son penalty arrêté [lors de la séance de tirs au but contre les Suisses], quelque part, c'est plutôt bien pour lui", a même affirmé mercredi le défenseur de 35 ans sur RMC.

"Il va devoir passer par ces moments-là, tomber, échouer, se faire critiquer, pour gagner en maturité et comprendre ce qu'est le football. Quelque part, je suis content de le voir souffrir, car je sais qu'il sera Ballon d'or grâce à ça", a déclaré Adil Rami dans l'Intégrale Euro.

À propos de la personnalité de l'attaquant du PSG, qui en irrite plus d'un, l'expérimenté défenseur central estime qu'il n'y a pas eu d'évolution majeure par rapport à la Coupe du monde 2018: "J'ai eu la chance de vivre avec lui et de le connaître. Il a toujours été comme ça. Rien ne me choque. (...) Peut-être que son comportement peut agacer parce qu'il veut tout tirer, se mettre en avant et faire comme son idole (Cristiano Ronaldo, ndlr) et les grands joueurs."

"Il n'a que 22 ans"

"Mais il ne faut pas oublier: c'est encore un enfant qui se cherche a besoin de prendre en maturité. Ses choix ne sont pas parfaits, parce qu'il n'a que 22 ans et qu'il a besoin d'apprendre", a ajouté Adil Rami, estimant qu'il ne faut pas se fier aux propos orgueilleux de l'intéressé qui n'appréciait guère qu'on lui parle de son âge.

"Justement, ce qu'il dit n'est pas la réalité, a-t-il repris. Il le dit par rapport à son caractère. C'est sa vérité. Mais ça reste un enfant qui découvre ce monde et c'est compliqué d'être une grande star à son âge. Il a moins le droit à l'erreur que d'autres, parce qu'il a fait ces erreurs de communication en disant qu'il se foutait de l'âge. La réalité, c'est qu'il a 22 ans."