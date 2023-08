Equipe de France: quand Thierry Henry dribble les questions sur son arrivée probable à la tête des Espoirs

Thierry Henry a peut-être vécu sa dernière soirée sur Prime Video en tant que consultant pour la chaîne qui diffuse la majeure partie des matchs de Ligue 1. L'ex-international va être nommé sélectionneur des Espoirs dans les prochaines, ce que son compère à l'antenne Thibault Le Rol a essayé de se faire confirmer. La séquence est amusante.

A la mi-temps du match Lens-Rennes, qui a débuté après la présentation de la nouvelle recrue Sang et Or, Elye Wahi, sur Prime Vidéo, le présentateur, Thibault Le Rol, n’a pas hésité à titiller Thierry Henry, consultant pour la chaîne. Mais peut-être plus pour longtemps, le champion du monde 1998 étant proche de prendre la tête des Espoirs. Et en parlant d'Espoir, Elye Wahi en est un, ce que Thibault Le Rol n’a pas manqué de faire remarquer à Thierry Henry.

Pris au piège, l’ancienne gloire d’Arsenal a finalement gardé le silence sur ce qui se trame en coulisses, non sans avoir été contraint de dribbler les relances du présentateur. "Pub, pub, envoyez la pub, on va se faire arroser", a esquivé Thierry Henry, déclenchant l’hilarité sur le plateau.

Une audition convaincante

L’ex-avant-centre des Bleus est le favori désigné pour remplacer Sylvain Ripoll et guider la sélection française aux Jeux olympiques 2024. Six mois après avoir quitté le staff de la Belgique, Thierry Henry est sur le point de retrouver un banc conforme à ses ambitions. Son nom devrait être proposé ce lundi au comité exécutif de la Fédération française de football (FFF) avant une officialisation prévue dans la foulée.

Très attaché à ses activités de consultant à la télévision, Thierry Henry devrait arrêter sa collaboration avec Amazon. Il aimerait en revanche continuer à intervenir ponctuellement sur l’antenne de CBS. En concurrence avec Julien Stéphan, Jocelyn Gourvennec et Sabri Lamouchi, il est parvenu à convaincre les dirigeants français lors de son audition le 7 août dernier devant Philippe Diallo, président de la FFF, Marc Keller, responsable des sélections au sein du Comex, et Hubert Fournier, le directeur technique national.