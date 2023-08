Equipe de France Espoirs: Thierry Henry bientôt nommé sur le banc des Bleuets ?

Selon des informations du Parisien, Thierry Henry (46 ans), devrait prendre la succession de Sylvain Ripoll comme sélectionneur de l’équipe de France Espoirs. Un accord total serait imminent.

Un champion du monde sur le banc de l’équipe de France Espoirs? Selon les informations du Parisien, Thierry Henry (46 ans) serait tout proche de devenir le nouveau sélectionneur des Bleuets. Les discussions entre la Fédération française de football (FFF) et l’ancienne star d’Arsenal auraient avancé et seraient proches d’aboutir à un accord total. "Titi", champion du monde 1998 et d'Europe en 2000 avec la France, aurait consenti des efforts sur le plan financier pour retrouver un poste d’entraîneur, six mois après avoir quitté le staff de la Belgique.

Sa nomination pourrait être officialisée la semaine prochaine

L’ancien international français (123 sélections, 51 buts) n’a plus dirigé une équipe comme entraîneur principal depuis son départ de l’Impact Montréal en 2020. Il était, depuis, consultant pour Amazon Prime Vidéo (en Ligue 1) et CBS Sports (lors des soirées de Ligue des champions). Selon Le Parisien, il devrait quitter ses fonctions jugées incompatibles avec son nouveau poste. Sa nomination pourrait officiellement être annoncée la semaine prochaine.

Henry devrait ainsi succéder à Sylvain Ripoll, viré le 31 juillet dernier après l’élimination en quarts de finale de l’Euro face à l’Ukraine (3-1). En concurrence avec Julien Stéphan, Jocelyn Gourvennec et Sabri Lamouchi, il a visiblement convaincu les dirigeants français lors de son audition le 7 août dernier devant Philippe Diallo, président de la FFF, Marc Keller, responsable des sélections au sein du Comex, et Hubert Fournier, le directeur technique national.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Selon L’Equipe et Le Parisien, sa candidature bénéficiait du soutien de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, ce que cette dernière avait démenti sur Twitter. Henry était déjà dans les petits papiers de la Fédération en mars dernier pour la succession de Corinne Diacre à la tête de l’équipe de France féminine (Hervé Renard a finalement été choisi). Henry aura la lourde tâche de faire enfin briller cette équipe de France Espoirs, habituée aux échecs frustrants. Deux échéances se présentent à lui: les très importants Jeux olympiques à Paris en 2024 (trois ans après l’humiliant camouflet à Tokyo) et, à plus court terme, les qualifications pour l’Euro 2025 qui débuteront le 11 septembre en Slovénie.

Thierry Henry à la tête des Espoirs : bonne ou mauvaise idée ? – 10/08 9:33

Après sa riche carrière de joueur achevée en 2012, Thierry Henry s’est lancé comme entraîneur d’abord chez les jeunes à Arsenal, puis dans le staff de la Belgique, avant de connaître une première expérience aussi furtive que brutale à Monaco (2018-2019, cinq victoires, quatre nuls, onze défaites en trois mois). Il a ensuite passé un an et demi à Montréal (2019-2021) avant de quitter ses fonctions pour raisons familiales.