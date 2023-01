Equipe de France: qui sont les membres du comité exécutif qui peuvent pousser Le Graët vers la sortie

Un départ de Noël Le Graët de la présidence de la Fédération française de football (FFF) peut être impulsé par le comité exécutif. Si les choses commencent à bouger, ses membres sont proches du dirigeant.

La toute-puissance affichée par Noël Le Graët lors de l’assemblée fédérale samedi semble aujourd’hui bien loin. Depuis l’annonce de la prolongation de Didier Deschamps – qu’il avait gardé secrète -, le président de la Fédération française de football (FFF) a dérapé sur RMC dimanche en tenant des propos irrespectueux contre Zinedine Zidane. Une sortie de route qui s’ajoute à d’autres déjà nombreuses. Mais celle-ci fragilise fortement la position du président de la FFF, dont l’avenir commence à être discuté au sein du comité exécutif. Selon les informations de RMC Sport, les choses bougent en interne où l’on s’interroge sur l’avenir de Le Graët.

Deux possibilités existent pour un potentiel départ: la convocation d’une assemblée fédérale extraordinaire par les présidents de Ligue et Districts demandant son éviction ou la démission. Le comité exécutif de la FFF pourrait alors pousser Le Graët vers cette issue et serait même encouragé à le faire par la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui n’a aucun pouvoir de destitution. "Il est important que le Comex de la Fédération française de football en prenne toute la mesure dans un temps d'échange que je l'invite à avoir, a-t-elle lancé lundi. Il faut que le Comex s'en empare et s'exprime dessus. Il y a dans le Comex des personnalités imminentes et je souhaite qu'elles puissent peser de tout leur poids pour remettre cette Fédération sur de bons rails." Mais qui sont les 14 membre de ce fameux comex?

11 membres sur 14 étaient sur la liste de La Graët en 2021

Ils sont onze hommes et trois femmes comme l’exige le règlement. Il y a déjà Noël Le Graët bien évidemment mais aussi dix de ses proches qui doivent leur place au fait d’avoir figuré sur la liste de patron de la FFF lors de sa dernière réélection en mars 2021 (l'intégralité de la liste est élue en cas de majorité absolue, ce qui fut le cas pour le dirigeant breton). Philippe Diallo est le vice-président délégué et sera celui qui assurera l’intérim en cas d’éviction de Le Graët.

Laura Georges, ancienne internationale française, occupe le poste de secrétaire générale depuis mars 2017. Aline Riera, autre ancienne joueuse de l’équipe de France, est, elle, trésorière générale. Elle n’était pas sur la liste initiale mais a été nommée en 2021 après le départ de la vice-présidente Brigitte Henriques au CNOSF. Diallo a alors repris son poste de vice-présidente du comex de la FFF, Riera prenant celui de Diallo à la trésorerie.

Aulas, Keller, Labrune...

Il y a ensuite huit membres, également tous présents sur la dernière liste de Le Graët: Jean-Michel Aulas (président de l’OL), Eric Borghini (président de la Ligue Méditerranée), Albert Gemmrich (président de la Ligue Grand Est), Hélène Schrub (DG du FC Metz), Marc Keller (président de Strasbourg), Philippe Lafrique (en charge des relations avec les districts et le développement du futsla), Pascal Parent (président de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes) et Jamel Sandjak (président de la Ligue Paris-Île de France).

A ces douze membres élus s’ajoutent deux membres de droit: le président de la Ligue de football professionnel (LFP) Vincent Labrune, et celui de la Ligue de football amateur (LFA) Vincent Nolorgues. Lors de la dernière AG, Labrune a salué la gestion de Le Graët: "la maison est bien tenue", a-t-il confié. Son état d’esprit a peut-être changé depuis, comme celui des fidèles lieutenants de La Graët qui s’agitent en coulisses. Et même publiquement à l’instar de Borghini qui a étalé son "incompréhension totale" au sujet des propos de son président, lundi à l’AFP.