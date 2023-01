FFF: "Notre audit en sera digne", la réponse d'Amélie Oudéa-Castéra au témoignage de Sonia Souid

La Ministre des sports Amélie Oudéa-Castéra a apporté son soutien à Sonia Souid, qui a dénoncé le comportement de Noël Le Graët dans un entretien sur BFMTV.

L'étau se resserre autour de Noël Le Graët. Au lendemain du témoignage accablant de Sonia Souid contre le président de la Fédération française de football sur BFMTV, la Ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a réagi sur les réseaux sociaux à l'interview de l'agent de joueurs et de joueuses, qui a expliqué comment Noël Le Graët l'avait sollicitée avec insistance pendant des années. "Bravo Sonia Souid pour le courage de votre témoignage. Notre audit en sera digne. À très bientôt", écrit-elle sur Twitter.

Petit-déjeuner et bouteille de champagne

Au micro de BFMTV, Sonia Souid dénonce un harcèlement subi entre 2013 et 2017, notamment lors d'un rendez-vous chez Noël Le Graët en 2014. "Lors de ce rendez-vous, il me dit clairement que si nous étions plus proches, mes idées se concrétiseraient, confie-t-elle. Et là, je me prends une claque énorme. Parce que j’ai mon président de la Fédération française de football qui me voit. (...) comme deux seins et un cul en fait."

Téléphone à l'appui, Sonia Souid a dévoilé devant la caméra plusieurs SMS envoyés par le président de la FFF. "Vous me manquez", "Êtes-vous libre demain soir?", "Puis-je vous inviter à dîner demain soir, j'insiste" ou encore "Sonia, je suis à ma troisième bouteille, je vous attends pour la quatrième."

Sonia Souid ne croit pas que Noël Le Graët, sous le feu des critiques depuis ce week-end, démissionnera prochainement. "Je ne pense pas qu'il est assez courageux pour démissionner. Pour lui, ce serait donner raison aux accusations", dit-elle.