Equipe de France: Deschamps est resté en contact avec Le Gräet, pour qui il aura "toujours beaucoup de respect"

Présent ce vendredi en conférence de presse, Didier Deschamps a évoqué sa relation avec le président par intérim de la Fédération française de football, Philippe Diallo. Le sélectionneur des Bleus a aussi confié avoir encore des contacts avec Noël Le Graët.

Après une période pour le moins agitée, la Fédération française de football convoque samedi matin sa première Assemblée générale depuis la démission de Noël Le Graët. Une réunion qui doit confirmer Philippe Diallo au poste de président jusqu'en 2024.

Deschamps "garde des contacts" avec Le Graët

"C’est un moment important avec l’élection demain (samedi) du président de la FFF, a confirmé Didier Deschamps ce vendredi en conférence de presse. Ce que je peux dire, c’est que depuis que Philippe Diallo est en poste, nous avons une bonne relation. Il a beaucoup de dossiers à s'occuper et l'équipe de France masculine en fait partie. J’échange régulièrement avec lui sur les sujets qui concernent l’équipe de France pour le tenir informé. Jusqu’à aujourd'hui, il était en position de président intérimaire. Si tout se passe bien demain, il s'engage pour deux ans, avec de la continuité par rapport à ce que nous avons vécu ces derniers mois."

S’il assure travailler en bonne intelligence avec le nouvel homme de la FFF, pas question pour le sélectionneur des Bleus d’accabler son prédécesseur, Noël Le Graët. "On aura le résultat (de l’élection) demain même si tout semble aller dans le bon sens pour Philippe Diallo. Ce qui n'empêche pas de garder des contacts avec le président Le Graët, de par ce qu’on a vécu et connu ensemble. Je ne vais pas vous dire quand, comment, pourquoi, mais l’un n’empêche pas l’autre", a souligné Deschamps, présent face aux médias pour ce rassemblement qui verra les Bleus défier Gibraltar et la Grèce (16 et 19 juin) dans le cadre des éliminatoires pour l’Euro 2024.

Criblé d’accusations de harcèlement et fragilisé par un audit, Le Graët avait fini par quitter la présidence de la FFF le 28 février. "J'aurais toujours beaucoup de respect et de reconnaissance par rapport à ce qu'il a fait pour moi et par rapport à ça on peut être amenés à se parler et à se voir sans que ça ne gêne l’actuel président aujourd’hui", a appuyé Deschamps.