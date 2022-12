Équipe de France: Rabiot heureux de la "reconnaissance" des médias après des "critiques à tort"

Adrien Rabiot s'est satisfait mercredi, en conférence de presse, de l'amélioration de ses rapports avec les médias, compte tenu de précédentes critiques qu'il jugeait parfois excessives.

Artisan majeur des victoires de l'équipe de France dans cette Coupe du monde 2022, Adrien Rabiot se retrouve encensé de toutes parts, et notamment par la presse. Au vu de son parcours et des polémiques passées, cette situation médiatique s'avère presque inédite pour lui. "Il y a eu un moment où j'ai subi beaucoup de critiques mais je n'ai pas été abattu. Donc, à l'inverse, je ne vais pas m'enflammer", a réagi mercredi le milieu de terrain de 27 ans en conférence de presse, à trois jours de France-Angleterre.

"Les journalistes, vous êtes assez difficiles à convaincre, a-t-il ajouté. J'ai très souvent été critiqué, parfois à tort, selon moi. C'est une belle reconnaissance".

"Je n'ai pas toujours été d'accord avec ce que j'ai entendu"

Sur les reproches du passé, Adrien Rabiot a développé avec franchise: "Je n'ai pas toujours été d'accord avec ce que j'ai entendu sur la qualité de mon jeu, sur mes prestations jugées pas bonnes ou moins bonnes. Après, on a tous des avis différents. Mais même si je suis assez objectif avec moi-même, j'ai trouvé que c'était parfois assez sévère". Sans rancune toutefois: "C'est quelque chose qui me pousse à donner plus et essayer de mettre tout le monde d'accord".

Plus détendu face aux micros, l'ancien Parisien paraît plus disponible. "Je sais qu'on doit quoi qu'il arrive tous passer par là. Quand je le fais, c'est avec plaisir. C'est aussi bien de pouvoir échanger, d'être entendu. (...) Je sais que quand les choses vont bien, on veut entendre les joueurs. Je le comprends. Encore une fois, ce n'est pas mon exercice préféré", a-t-il tempéré. Avant de conclure face aux journalistes: "Mais je trouve qu'il y a une amélioration dans la relation entre vous et moi".