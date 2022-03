France-Côte d'Ivoire: la confirmation Aurélien Tchouaméni

Buteur décisif face à la Côte d'Ivoire dans le temps additionnel, Aurélien Tchouaméni (22 ans) a réalisé un nouveau match XXL avec le maillot de l'équipe de France. S'il n'a que sept sélections au compteur, il s'impose comme un élément fiable au milieu de terrain.

Aurélien Tchouaméni a la force tranquille. Titulaire aux côtés de Paul Pogba dans le 3-4-1-2 de l'équipe de France, le milieu de l'AS Monaco a offert la victoire aux Bleus dans le temps additionnel face à la Côte d'Ivoire, pour le premier match de l'année 2022. Sur un centre de Mattéo Guendouzi, le numéro 8 s'est élevé plus haut que tout le monde pour libérer le stade Vélodrome à la 93e minute et inscrire son premier but en sélection. Au coup de sifflet final, le principal intéressé préférait garder la tête froide.

Seulement sept sélections

"C'est juste le fruit du travail. J'essaie de rester calme. C'est vrai que c'est beau ce qui m'arrive mais comme je l'ai dit depuis le début j'ai différents objectifs et là, par exemple, marquer mon premier but était un objectif. Maintenant on va passer à autre chose. Il y a l'équipe et le staff qui m'aident beaucoup à montrer ma personnalité et c'est ça qui fait que sur le terrain je me sens super bien", a analysé Tchouaméni au micro de M6.

Une maturité impressionnante pour celui qui a fêté sa 7e cape ce vendredi, à 22 ans. Homme du match, il a su faire oublier l'absence de N'Golo Kanté (raisons personnelles) pour rayonner au milieu de terrain, grâce notamment à son aisance technique et un impact physique déterminant. "Il a été d'un très, très bon niveau. Il l'est avec nous, avec son club aussi. C'est un jeune joueur avec un gros potentiel. A travers le match de ce soir, ça confirme qu'il est taillé pour le très haut niveau", a souligné Didier Deschamps au micro de La Chaîne L'Equipe.

Reste à savoir si le sélectionneur des Bleus le laissera enchaîner une deuxième titularisation d'affilée dans ce rassemblement. Alors que Kanté devrait faire son retour face à l'Afrique du Sud mardi, un choix devra être fait: soit garder un milieu à deux et sacrifier soit Pogba, soit Kanté, soit Tchouaméni. Ou changer de système pour aligner les trois hommes.