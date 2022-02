Bayern-Greuther Fürth: accrochés, les Bavarois s'en sortent grâce à Lewandowski

En difficulté lors des derniers matchs, le Bayern Munich a souffert face à Greuther Fürth mais a retrouvé le chemin de la victoire face à la lanterne rouge (4-1). Le champion d'Allemagne a toutefois perdu Corentin Tolisso sur blessure.

Le Bayern se rassure un peu. Humilié par Bochum (4-2) en championnat et sauvé par Coman en Ligue des champions face à Salzbourg (1-1), le champion d'Allemagne a été bousculé ce dimanche par Greuther Fürth, lanterne rouge de Bundesliga, lors de la 23e journée. Mais le rekordmeister s'est imposé à l'Allianz Arena grâce à Robert Lewandowski, auteur d'un doublé (4-1). Avec quatre Français titulaires (Upamecano, Tolisso, Hernandez, Pavard) mais sans Kingsley Coman, les Bavarois sont tombés sur une bonne équipe des promus, qui a ouvert le score sur un coup-franc juste avant la pause.

Tolisso à nouveau blessé

Sur un coup franc aux 20 mètres, légèrement excentré à droite, Branimir Hrgota réussit à tromper Sven Ulreich, surpris par le contre de Marcel Sabitzer. Le Bayern a attendu le temps additionnel de la première période pour cadrer sa première frappe grâce à Thomas Müller. Les champions d'Allemagne ont également perdu Corentin Tolisso sur blessure après 25 minutes.

Malgré une accumulation de mauvaises nouvelles, les Bavarois sont revenus dans la partie dès le retour des vestiaires grâce à Robert Lewandowski, qui a profité d'un bon travail de Serge Gnabry pour conclure du pied gauche. Il n'en fallait pas tant pour lancer la machine et inscrire le deuxième but à l'heure de jeu sur un CSC de Griesbeck, avant que le Polonais ne remette le couvert de la tête pour son 28e but de la saison. Entrés en cours de match, Gnabry et Choupo-Moting ont été à l'origine du quatrième but, le Camerounais reprenant un centre de l'Allemand pour clore le festival.

Malgré quelques sueurs froides (deux poteaux et un arrêt d'Ulreich), les Bavarois reprennent le large en tête du classement avec neuf points d'avance sur le Borussia Dortmund, qui reçoit M'Gladbach ce dimanche (17h30). De son côté, Greuther Fürth reste englué à la dernière place, à neuf points d'Augsbourg, 16e et barragiste.