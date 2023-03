Equipe de France: les cheveux roses de Griezmann amusent Deschamps et les Bleus

Les cheveux roses d’Antoine Griezmann (32 ans, 117 sélections, 42 buts) ont particulièrement retenu l’attention auprès de ses partenaires et du sélectionneur Didier Deschamps lors des retrouvailles à Clairefontaine, lundi.

Les sourires régnaient dans le hall du "château" de Clairefontaine, lundi au moment de l’arrivée des joueurs de l’équipe de France. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux officiels des Bleus, les hommes Didier Deschamps ont affiché une joie sincère de se retrouver trois mois après la défaite en finale de la Coupe du monde 2022 face à l’Argentine (3-3, 4 t.a.b 2). Des choses ont changé depuis avec les retraites internationales de trois cadres (Hugo Lloris, Raphaël Varane et Steve Mandanda) et les convocations de trois novices (Khephren Thuram, Brice Samba et Jean-Clair Todibo). D’autres sont profondément ancrées comme le chambrage entre équipiers.

Le chambrage tout sourire de Mbappé

Lundi, Antoine Griezmann a été la "principale" victimes des réflexions amusées de ses partenaires en se présentant avec sa coiffure rose fluo très remarquée. Il y eut d’abord le grand sourire de Kinglsey Coman avant celui de Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG a longuement fixé la coloration du milieu offensif avant de lui passer la main dans les cheveux, tout en lançant une exclamation un brin ironique. La scène, qui a fait rire le joueur de l’Atlético, n’est pas si anodine puisqu’elle réunissait les deux candidats au brassard de capitaine pour succéder à Hugo Lloris.

Kylian Mbappé chambre Antoine Griezmann pour sa couleur de cheveux © FFF

Didier Deschamps interloqué par la couleur de cheveux d'Antoine Griezmann © FFF

Randal Kolo Muani surpris par la couleur de cheveux d'Antoine Griezmann © FFF

Quelques heures plus tard, Didier Deschamps a clarifié la hiérarchie auprès des deux intéressés en nommant Mbappé capitaine et Griezmann vice-capitaine. Au moment des retrouvailles, le sélectionneur, bien placé quand il s’agit de chambrer, avait affiché un grand sourire en saluant Grizou, dont il a fait un relais privilégié. Lui aussi a affiché un regard de surprise au moment de découvrir de plus près la coiffure de son joueur, dont il a testé la texture en y passant sa main, avant de glisser malicieusement: "J’avais vu de loin mais…"

Cela a aussi tapé dans l’œil de Randal Kolo Muani dont le regard est resté brièvement suspendu en découvrant le style capillaire de Grizou. L’ancien joueur du Barça l’arbore depuis trois mois en Liga et son premier match en club, fin décembre, après la Coupe du monde. Il a visiblement refait sa teinture après la victoire des Colchoneros face à Valence (3-0), dimanche en championnat.