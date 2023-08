Equipe de France: trois noms dans une short-list pour succéder à Ripoll chez les Espoirs

La Fédération française de football doit trouver un successeur à Sylvain Ripoll après l’éviction du sélectionneur des Espoirs. Trois noms émergent dans une short-list pour prendre la direction des Bleuets à un an des Jeux olympiques de Paris en 2024.

Le nouvel échec à l’Euro Espoirs a eu raison de la patience de la FFF et Sylvain Ripoll en a fait les frais. A un an des Jeux olympiques de Paris en 2024, le sélectionneur des Bleuets a quitté son poste et la fédération nationale va devoir rapidement lui trouver un successeur. Trois noms se trouvent dans une short-list des dirigeants de la FFF: Julien Stéphan, Sabri Lamouchi et Philippe Montanier.

Le trio composé de Marc Keller (membre du comité exécutif), Hubert Fournier (Directeur technique national) et du président Philippe Diallo qui se réuniront bientôt pour travailler sur "les modalités de la nomination du futur sélectionneur".

Trois profils différents mais viables pour les Bleuets

Libre depuis la fin de son aventure à Strasbourg en cours de saison, Julien Stéphan possède l'avantage d'avoir par le passé fait émerger des espoirs comme Eduardo Camavinga à Rennes ou Ismaël Doukouré et Habib Diarra en Alsace. Autre argument en sa faveur, sa proximité avec le staff des Bleus où son père Guy est l'adjoint de Didier Deschamps. Il était notamment candidat pour le poste d'entraîneur du club saoudien d'Al Ahli.

Tout juste écarté à Cardiff après avoir pourtant assuré sur la survie du club gallois en Championship (D2 anglaise), Sabri Lamouchi cherche un rebond rapide et pourrait profiter de ses liens avec Mark Keller qu'il a connu chez les Bleus entre 1996 et 1998.

Les JO et l'Euro 2025 dans le viseur

Enfin, quelques semaines après son départ de Toulouse, Philippe Montanier semble aussi avoir des chances de prendre la tête des Bleuets. Le technicien passé par Rennes et la Real Sociedad est notamment soutenu en interne par Jean-Michel Aulas, membre du Comex de la FFF, et par Hubert Fournier, le Directeur technique national.

Outre l'échéance des JO de Paris 2024, le prochain sélectionneur des Espoirs aura pour tâche de qualifier son équipe pour l'Euro 2025 dans un groupe (avec l'Autriche, la Slovénie, la Bosnie-Herzégovine et Chypre) supposé abordable. Une campagne de qualifications qui débutera le 11 septembre prochain en Slovénie. D'ici-là, Rayan Cherki et ses coéquipiers auront un nouveau sélectionneur.