Equipe de France: "Un mélange de Zizou et Platini", Dugarry épaté par le Mondial de Griezmann

Invité de Rothen s'enflamme, ce mardi sur RMC, Christophe Dugarry a loué toutes les qualités d'Antoine Griezmann. Selon lui, l'équipe de France ne serait pas la même depuis le début de la Coupe du monde sans le joueur de l'Atlético de Madrid.

En l’espace d’une Coupe du monde, il est redevenu un immense joueur. Époustouflant depuis le début du Mondial qatari, Antoine Griezmann est un élément clef de la réussite des Bleus, qui vont défier le Maroc ce mercredi en demi-finale (20h). Et celà n’a pas échappé à Christophe Dugarry.

"Griezmann, je le trouve tout simplement exceptionnel depuis le début de la compétition. Je le trouve même, par moment, ‘zidanesque’, a estimé le champion du monde 1998 dans l’émission Rothen s’enflamme, ce mardi sur RMC. Dans des situations où on a été en danger sur des sorties de balle, il a décroché, il a éclairé le jeu. Il a toujours le ton juste, la passe juste. Je pense sincèrement que l’équipe de France ne serait pas la même sans lui."

Dugarry: "Dès qu’Antoine touche le ballon, il met du rythme"

Depuis le début de la compétition, Griezmann est étincelant à un poste qu’il n’avait pourtant jamais expérimenté en match officiel avant le début du tournoi. Bien épaulé par les solides Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot dans le 4-3-3 mis en place par le staff de l’équipe de France, il s’est montré précieux dans ses efforts défensifs et toujours aussi impressionnant par sa vista en attaque. Le troisième du Ballon d’or 2016 et 2018 apporte équilibre et créativité à la formation de Didier Deschamps.

"On manque souvent de rythme dans notre jeu, il n’y a pas beaucoup d'intensité. Mais, dès qu’Antoine touche le ballon, il met du rythme sur une passe, sur une vision, a poursuivi Dugarry. Il a un mélange de Zizou et Platini. Platini, il éclairait le jeu, il avait une vision. Il voyait le jeu avant les autres. Griezmann, je le trouve époustouflant. Je le trouve calme, je le trouve serein, je le trouve à maturité."

"La force de Deschamps, c’est de l’avoir mis à ce poste-là. Je pense que Simeone (le coach de l'Atlético de Madrid, ndlr) va devoir le faire aussi. Griezmann doit être à la baguette dans un milieu de terrain. En plus, il court, il galope, il comble les espaces, il sent le jeu des adversaires. C’est un peu comme un joueur de tennis: le mec te renvoie toujours la balle car il sait où tu vas envoyer le ballon." En demi-finale, face au Maroc et son bloc si bien organisé, Griezmann sera une nouvelle fois l’un des éléments centraux des Tricolores.