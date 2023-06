Equipe de France: "Un ou deux jours à mal digérer", l’amertume de Griezmann sur le capitanat

Interrogé dimanche dans l’émission Téléfoot sur le capitanat en équipe de France, Antoine Griezmann a reconnu que la décision de Didier Deschamps de ne pas lui confier le brassard n’a pas été simple à digérer.

Honnête Antoine Griezmann. L’attaquant de l’équipe de France ne sera probablement jamais le capitaine de l’équipe de France. En tout cas sur la durée. Après les retraites internationales d’Hugo Lloris et Raphaël Varane après la Coupe du monde 2022 au Qatar, le joueur de 32 ans aux 120 sélections pouvait légitimement prétendre au brassard. Mais au mois de mars, à l’occasion des deux premiers matchs de qualifications pour l’Euro 2024, Didier Deschamps en a décidé autrement. Le sélectionneur des Bleus a désigné Kylian Mbappé capitaine de l’équipe de France. Une décision "dure" à encaisser sur le coup pour Grizou.

>> Equipe de France: les infos EN DIRECT

"A fond avec Kylian"

"C’est difficile parce que j’ai 32 ans. Même si j’ai encore les cannes, je suis quand même sur la fin, a confié le joueur de l'Atlético dans l’émission Téléfoot. J’ai mis un jour et demi ou deux jours à mal digérer. Mais après, quand je suis sur le terrain, je suis heureux. C’est ce qui m’importe le plus. Maintenant à fond avec Kylian qui est notre capitaine. Rien ne va changer parce que je suis comme ça."

Fraîchement promu capitaine, l’attaquant du PSG s’était exprimé sur son équipier et le débat sur le capitanat il y a trois mois : "J'ai parlé avec Antoine, il était déçu et franchement c'est compréhensible, c'est normal, c'est une réaction qui s'entend. Je lui ai dit que j'aurais peut-être eu la même réaction à sa place. Il a 32 ans, il a passé 10 ans en équipe de France. C'est peut-être le joueur le plus important de l'ère Deschamps", avait déclaré Kylian Mbappé. Les deux Bleus affronteront la Grèce ce lundi (20h45) au Stade de France dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024.