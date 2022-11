Équipe de France: Veretout appelé sans avoir joué le moindre match avec les Bleus en 2022

Convoqué pour la Coupe du monde 2022 au Qatar (20 novembre-18 décembre), Jordan Veretout n'a pas joué le moindre match de l'équipe de France cette année. Sa dernière apparition remonte à novembre 2021.

Jordan Veretout (29 ans), qui fait partie de ces joueurs de l'équipe de France qui disputeront la Coupe du monde au Qatar malgré une faible expérience internationale (cinq sélections), peut être considéré comme une petite surprise de la liste de Didier Deschamps. Sans doute dernier de la hiérarchie dans l'entrejeu, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille s'avère être le seul joueur de champ de la liste à ne pas avoir disputé le moindre match avec les Bleus en 2022.

La dernière apparition de Jordan Veretout avec l'équipe nationale remonte en effet au 16 novembre 2021. En Finlande pour les éliminatoires européens du Mondial, celui qui était encore à l'AS Rome avait dû se contenter d'une entrée à la 86e minute (2-0). Il avait alors pris la place d'Adrien Rabiot. Trois jours plus tôt, à domicile, Didier Deschamps l'avait laissé sur le banc contre le Kazakhstan (8-0).

54 minutes, son plus gros total en match avec les Bleus

Avant cela, Jordan Veretout avait été convoqué lors de deux rassemblements. C'est contre la Bosnie, dans le cadre d'une série de matchs de qualification en septembre 2021, que l'ancien Nantais avait honoré sa première cape. 54 minutes de temps de jeu lui avaient été offertes (1-1). C'est, encore aujourd'hui, son plus gros total avec les Bleus.

Car ensuite, Jordan Veretout a dû se contenter de maigres bouts de rencontre. Contre l'Ukraine, également en septembre 2021, il n'est entré qu'à la 83e minute (1-1). Puis lors du "Final Four" de la Ligue des nations en Italie, ses deux entrées en jeu, contre la Belgique en demie (3-2), puis contre l'Espagne en finale (2-1), sont survenues... dans le temps additionnel.

Areola a plus de temps de jeu

Pour ce qui est de 2022, les listes de mars et juin avaient été annoncées sans lui. En septembre, il avait fallu un forfait sur blessure de Boubacar Kamara pour que le sélectionneur fasse appel à lui.

Dans la liste pour le Mondial, seul Steve Mandanda partage le bilan international de Jordan Veretout dans cette année civile. Ousmane Dembélé n'est pas loin avec ses 11 minutes en septembre. Alphonse Areola, théoriquement troisième gardien derrière Hugo Lloris et Mike Maignan (absent au Qatar), a pu disputer 135 minutes contre l'Autriche (2-0) et le Danemark (0-2) en septembre. C'est plus que Jordan Veretout en cinq sélections.