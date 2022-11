Equipe de France: Deschamps et l’hypothèse de Griezmann comme milieu relayeur

Dans une équipe dépourvue d’expérience au milieu de terrain, Antoine Griezmann, jamais avare d’efforts défensifs, pourrait-il descendre d’un cran? Didier Deschamps a été interrogé sur ce point, mercredi.

Et si Antoine Griezmann évoluait au milieu de terrain pendant la Coupe du monde? Le goût pour les efforts et le repli défensif de l’attaquant n’est plus à démontrer. Au point de descendre d’un cran dans le schéma tactique des Bleus? Didier Deschamps n’a pas totalement écarté cette possibilité mercredi face aux médias même s’il l’a plutôt survolée en soulignant la propension du joueur de l'Atlético à dézoner, même trop parfois.

"Par moments, il se retrouve dans un triangle au milieu de terrain, ça ne lui pose pas de problème"

"Antoine est dans un rôle offensif mais il a cette capacité à avoir un gros volume de jeu, a rappelé le sélectionneur. Même quand il est offensif, ça ne l’empêche pas de revenir très bas, parfois trop à mon goût. Dans son club, il le fait beaucoup aussi. Par moments, il change de position, il se retrouve dans un triangle au milieu de terrain, ça ne lui pose pas de problème. C’est un équilibre à trouver."

Si la liste de 25 comporte de nombreux défenseurs (9) et une ligne d’attaque cinq étoiles, elle apparaît très légère et inexpérimentée au milieu de terrain en l’absence de Paul Pogba et N’Golo Kanté. Aucun des six joueurs sélectionnés dans l’entrejeu (Tchouaméni, Rabiot, Fofana, Camavinga, Guendouzi, Camavinga) n’était convoqué en Russie en 2018 lors du titre mondial des Bleus. Ces derniers peuvent-ils conserver leur étoile avec ce casting? Deschamps veut y croire.

"Je n'ai pas la réponse, personne ne peut l'avoir, a-t-il répondu. C'est la réalité. Je ne veux pas en rajouter parce que j'ai confiance en eux. Vous savez ce que les deux joueurs qui ne sont pas là (Kanté et Pogba, ndlr) représentent en termes de vécu, de leadership. Heureusement, ces joueurs ont eu du temps de jeu. Ça ne va pas leur donner l'expérience que peuvent accumuler Paul et NG, mais c'est toujours ça. Ils feront tout. Paul et NG ne se sont pas fait du jour au lendemain. Potentiellement ils ont ce qu'il faut."